Ottobre a Mantova: torna la Sbrisolona&Co

IL PROGRAMMA - La terza edizione di Sbrisolona & Co si presenta con ottimi presupposti per un vero successo all’insegna della dolcezza coniugata sapientemente alla tradizione dove tutti gli ingredienti si sposano perfettamente. Il ricco palinsesto di eventi si dislocherà tra Piazza Sordello, Piazza delle Erbe e Piazza Broletto e prevede showcooking, degustazioni guidate, laboratori e sfide culinarie. Non mancheranno poi le interviste condotte da ospiti illustri, durante le quali il pubblico potrà incontrare ed ascoltare dal vivo grandi nomi dal panorama culinario e della pasticceria, ma anche personalità dello spettacolo e dello sport. Gli angoli più suggestivi del centro saranno poi animati da esibizioni e intrattenimenti, laboratori e giochi per bambini, installazioni e artisti di strada.



VIRGILIO DI ZUCCHERO - Spazio poi alle premiazioni: durante Sbrisolona&Co., infatti, verrà conferito il premio “Virgilio di Zucchero” a Gianni Margini, titolare della Pasticceria Atena, un importante pasticcere della città che ha portato lustro e fama al territorio mantovano. Pasticceria Atena nasce nel 1976 quando Gianni e Carla, giovani sposi, aprono la prima pasticceria nella piccola cittadina di Sabbioneta. Una produzione artigianale dove cura del prodotto e rispetto della tradizione si percepiscono nella qualità dei prodotti proposti. Nel tempo Gianni e Carla sono stati affiancati nel lavoro dalle figlie: Caterina, Francesca, AnnaMaria. La formazione costante, la ricerca delle migliori materie prime, ha permesso di mantenere alta la qualità dei prodotti offerti e di dare vita a delle creazioni originali che potessero raccontare il territorio e le specialità mantovane.