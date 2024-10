Friuli: Magici Intrecci Autunnali al Castello di Strassoldo

MAGICI INTRECCI AUTUNNALI - E’ una kermesse che propone un magico intreccio tra la storia del luogo, la creatività degli espositori e le bellezze naturali dei giardini e dell’ambiente di risorgiva circostante. I visitatori seguiranno un immaginario filo magico che li conduce attraverso i saloni del palazzo principale, la pileria, il parco e la cancelleria del maniero, dove troveranno espositori con prodotti rigorosamente fatti a mano, dagli arredi ai gioielli, dai capi artigianali unici alle opere d’arte. Lungo il percorso, tre punti ristoro regionali offriranno pause gustose e l’antico Brolo, con i suoi colori autunnali e corsi d’acqua, ospiterà vivaisti e golosità gastronomiche. Il tutto sarà decorato a tema autunnale, con le raffinate e ogni volta diverse creazioni che sono una delle attrattive dell'evento. La manifestazione è l’occasione perfetta per trovare regali di Natale originali. Anche il parco dell’adiacente Castello di Sotto aprirà per visite guidate. La rassegna si svolge anche in caso di pioggia, quindi è consigliabile indossare scarpe comode e impermeabili, e vi sono ammessi cani educati tenuti al guinzaglio.



LA STORIA - Le rassegne “Magici Intrecci”, tenute in primavera e autunno dal 1998 sono organizzate dalla proprietaria del Castello di Sopra Gabriella Williams di Strassoldo sono ormai fra i principali e più apprezzati appuntamenti italiani del settore e richiamano visitatori anche dalle vicine Austria e la Slovenia. Sono più di una mostra mercato: un crogiolo di attività, un punto di incontro e di scambio fra artigiani d'alto livello, un momento per trovare serenità e positività in un ambiente naturale e storico di assoluto fascino. Queste iniziative permettono di scoprire una realtà normalmente nascosta al pubblico, dato che i castelli sono privati, e contribuiscono a preservare e valorizzare il territorio. Il Castello di Sopra, assieme al coevo e adiacente Castello di Sotto, è situato infatti nel centro storico del piccolo villaggio di Strassoldo, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, vicino alle città UNESCO di Aquileia e Palmanova.