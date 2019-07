Lonato del Garda: omaggio al circo contemporaneo

Il Festival propone al pubblico forme artistiche e contenuti culturali, il tutto racchiuso in un’ambientazione storica di grande suggestione, la Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda (in provincia di Brescia), una fra le più imponenti fortezze del nord Italia, da cui si gode un’impareggiabile vista sul lago.



Il mistero di Leonardo - Nel cartellone non poteva mancare quest’anno un omaggio a Leonardo da Vinci: Nicola Bruni e Cecilia Fumanelli presenteranno "Leonardo, il peso e la piuma", spettacolo di teatro-circo che racconta di un genio fuori da ogni schema, che ha fatto della sua vita un gioco, una ricerca e uno studio; e anche di un uomo che oggi ancora lascia nel mistero coloro che cercano di scoprire la sua vera natura. Roue cyr, giocoleria, canto, danza, mimo, comicità: tutto convergerà per descrivere Leonardo, come se nella sua vita fosse stato protagonista di uno spettacolo avvincente e creativo. Circo Zoé, una delle più prestigiose compagnie di Circo Contemporaneo Italiane, metterà in scena il suo cavallo di battaglia "Naufragata", un dolce naufragar in un mare di acrobazie e virtuosismi.



Circo contemporaneo - Tra gli artisti in programma il Circo El Grito, una delle più importanti compagnie di circo contemporaneo italiane, riconosciuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e perennemente in tour in tutte le più importanti piazze e festival europei. Il suo nome porta ben impressa la sua componente internazionale (è stata infatti fondata dall’acrobata uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e dall’artista multidisciplinare italiano Giacomo Costantini) e a Lonato porterà in scena lo spettacolo Scratch and stretch.



Clown e marionette - Già confermati anche la compagnia Cadute dalle Nuvole con lo spettacolo Gleam, fresco di debutto, i francesi del gruppo Envol Distratto con lo spettacolo J’ai les crocs dove clownerie, magia e manipolazione di oggetti sono un invito ad un’avventura gustativa e di meraviglia per tutti i sensi, e la marionettista Nadia Imperio con lo spettacolo "Camminando sotto il filo", un recital in cui si alternano sulla scena vari personaggi, alcuni dei quali ispirati alla cultura sarda, dentro cui confluisce comunque anche l’arte marionettistica internazionale.



Anche quest’anno il complesso monumentale che ospita la manifestazione sarà valorizzato con una mostra fotografica in omaggio al 150° anniversario della nascita del Senatore Ugo Da Como, ideatore e fondatore di questa importante realtà culturale; la sua dimora – la Casa del Podestà – verrà animata nei giorni del Festival dalle Visite guidate teatrali, nelle quali i personaggi realmente vissuti nella Rocca ai tempi di Ugo Da Como condurranno il pubblico alla scoperta dei luoghi e dei più importanti e originali accadimenti storici.



Tango argentino - Grande spazio sarà dedicato al divertimento dei bambini, con laboratori di giocoleria e di costruzione di burattini, la truccabimbi. E anche gli spettacoli per gli adulti non potranno che divertirli. In programma anche 2 serate a ballo per gli appassionati del Tango Argentino e del Country. Per soddisfare il palato, accontentando tutti i gusti, verranno allestiti un ristorante vegano e uno tradizionale e vari stand di degustazione con arrosticini, pannocchie arrostite, crepes, gelati, macedonie, frullati, birra e prodotti locali.



Per maggiori informazioni: www.lonatoinfestival.it