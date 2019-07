Cortina sempre Regina, tra feste, cultura e mondanità

Cortina d’Ampezzo unisce il fascino di una natura ineguagliabile a una mondanità internazionale e a eventi culturali e artistici degni di una grande città. Alcuni suoi ristoranti poi, hanno conquistato una fama mondiale. Un eden, molto attivo, che prepara un’estate densa di attrattive: ecco in sintesi quelle dal prossimo week end fino a Ferragosto.



Visita del Museo all'aperto della Grande Guerra – A cent'anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale un rievocatore storico in divisa III Reggimento dei Tiroler Kaiserjäger, perfettamente equipaggiato, illustra i fatti della Grande Guerra sul monte Lagazuoi, area di aspri combattimenti fra l'esercito italiano e quello austroungarico per dare una dimensione tangibile alle vicende che si sono svolte nei dintorni di Cortina. La visita, della durata di circa un'ora, può essere prenotata anticipatamente o direttamente presso la stazione di arrivo della funivia Lagazuoi. Fino al 9 settembre e su prenotazione fino al 20 ottobre.



Luglio, gli eventi - Due giorni al centro del mondo del vino, in un clima cordiale ed entusiasta, con vista sulle montagne più belle del mondo: le Dolomiti. Questo è VinoVip Cortina che si aprirà domenica 14 luglio alle 14, al Grand Hotel Savoia. Sempre il 14 luglio tornerà in Corso Italia CHI Summer Tour, il Talk Show condotto da Alfonso Signorini, con ospiti celebri e momenti gourmet: appuntamento alle 18 in Piazza Angelo Dibona. Sabato 27 luglio alle 18 organizzato dall’Associazione Astronomica Cortina al Planetario “Alessandro Dimai” nel quadro di un ciclo di incontri sugli astri si parte per il pianeta rosso: di scena “Missione Marte” a cura di Sergio Ortolani, professore dell’Università di Padova. Il 27 e il 28 il tradizionale, frequentatissimo Mercatino dell’antiquariato in Piazzale Marconi: una selezione di espositori assolutamente qualificati da tutta Italia: aertura dalle 9 alle 20.



Luglio-agosto, le feste golose - La tradizione a Cortina sposa musica, divertimento e buona tavola durante la stagione delle feste campestri: momenti di incontro che, da luglio ad agosto, animano i sestieri – i sei “quartieri” della conca ampezzana –, regalando a ospiti e residenti un assaggio della cucina, delle sonorità e dell’accoglienza tra le Dolomiti d’Ampezzo. Dai nighele (frittelle carnascialesche) del Sestiere di Azon – dal 12 al 14 luglio – alle speciali frittelle di mele di Cadin – dal 19 al 20 luglio; dalle crêpes del Sestiere di Cortina – dal 26 al 28 luglio – ai tirtlen (ravioli tirolesi) di Chiave – dal 2 al 4 agosto –; dalle fartaies (dolcetti fritti) del Sestiere di Alverà – dal 9 all’11 agosto – ai frutti di bosco con panna.



Agosto - Anche quest’anno torna a Cortina d’Ampezzo, il 10 agosto, l’evento Best of the Alps Golf Cup 2019, che coinvolge dieci campi da golf tra i più spettacolari al mondo. Cortina d’Ampezzo è l’unica destinazione italiana ad ospitare annualmente la gara del circuito Best of the Alps, che si svolge nelle località turistiche più esclusive dell’arco alpino. Nel percorso del Golf Cortina, progettato da Peter Harradine, a ogni buca il giocatore scopre una diversa vetta. Il 15 agosto concerto in piazza Angelo Dibona a cura del Corpo Musicale di Cortina: alle 20.45. sempre a Ferragosto ecco il Gelato Day, con salita alla terrazza Cima Tofana per degustare il gelato artigianale preparato dai migliori gelatieri del mondo a 3.224m di quota. Il Gelato Day prosegue alle 17 in Piazza Dibona con la degustazione di gelato preparato con le macchine a sale e ghiaccio.



