Lonato del Garda: due domeniche con Harry Potter

L’appuntamento è per domenica 17 ottobre, con replica la settimana successiva, il giorno 24, nella magica cornice della Rocca di Lonato del Garda: la Giornata Fantastica al Villaggio di Harry Potter è il tradizionale momento autunnale en plein air dedicato a tutti gli appassionati della saga del celebre maghetto nato dalla fantasia di J.K.Rowling. La manifestazione quest’anno è stata rimodulata per garantire la sicurezza dei partecipanti e il rispetto dei protocolli anti Covid: non ci sono le consuete animazioni in costume, ma tante attività coinvolgenti delle quali i bambini sono spettatori attivi, conservando comunque il distanziamento sociale. All’entrata è necessario esibire il Green Pass (esclusi i piccoli under 12).

L’incantevole scenario della Rocca, con il ponte levatoio e le mura merlate, offre una cornice perfetta in cui i giovani aspiranti maghi, guidati dagli animatori, possono incontrare i famosi professori di arti magiche della saga di Harry Potter. A disposizione dei partecipanti ci sono infatti 10 postazioni in cui i personaggi della saga svelano trucchi e magie, insegnano a realizzare incantesimi e pozioni, a difendersi dalle arti oscure, oppure illustrano le regole del gioco del Quidditch. La prenotazione è obbligatoria per garantire il rispetto del distanziamento sociale e assicurare a tutti il pieno godimento dell'attività.

Negli ampi spazi verdi della Rocca sono anche a disposizione set fotografici a tema, spettacoli di magia, interventi del Cappello Parlante e partite di Quidditch. Sono allestiti molti luoghi iconici della saga, tra cui l’aula di Pozioni, lo studio del Preside, la casa del Mezzogigante guardiacaccia; non mancano i momenti più importanti della vita degli studenti di Hogwarts con la consegna dei Diplomi e lo shopping a Diagon Halley, il “Mercatino dei maghi” in cui trovare giochi e gadgets a tema, come bacchette magiche, cravatte, tuniche, scope volanti, sciarpe delle Quattro Case, cappelli da mago e libri di magia. Non manca neppure il punto ristoro.

Durante tutta la giornata è inoltre possibile visitare il Museo ornitologico situato nella cinquecentesca Casa del Capitano e scoprire virtualmente (grazie agli occhiali Artglass di Realtà aumentata) habitat e vita dei rapaci che popolano l'avifauna potteriana. Chissà se anche la civetta Edvige si è nascosta tra gli esemplari del museo? Non mancano infine i cosplayer potteriani (solo maggiorenni e accreditati nelle scorse settimane).

La prenotazione è obbligatoria. In caso di maltempo o per cause di forza maggiore l'evento organizzato dalla Fondazione Ugo Da Como con Compagnia San Giorgio e il Drago di Milano (fra le più conosciute associazioni italiane specializzate in didattica scolastica) sarà annullato.

Informazioni e biglietti sul sito: www.roccadilonato.it