Strassoldo apre i castelli alla magia dell'autunno

In questi luoghi incantati della pianura friulana sono state studiate soluzioni per non far mancare al pubblico le rassegne tanto attese, utilizzando innanzitutto gli ampi spazi esterni del Castello di Sopra, proponendo poi nuovi percorsi, coinvolgendo una folta squadra di sicurezza e introducendo un rigoroso protocollo di protezione anti Covid.



Un sogno infiocchettato - Fra gli eleganti e suggestivi addobbi in chiave autunnale (gli addobbi, ogni volta diversi, sono una caratteristica che distingue da sempre gli eventi di Strassoldo) e il fascino antico del sito, il richiamo sarà sempre quello degli artigiani, degli artisti e dei vivaisti d’eccellenza rigorosamente selezionati che attenderanno i visitatori all’ombra degli alberi secolari e delle possenti colonne dell’Orangerie del Castello di Sopra, vicino ad antichi pozzi ed aiuole fiorite, lungo un suggestivo percorso che si dipanerà - in tutta sicurezza - nei giardini della Vicinia, nel Parco, nel Brolo e nella Cancelleria del maniero.



Moda e oggettistica raffinata - I maestri artigiani proporranno décor e arredi per la casa e il giardino, abbigliamento, cappelli, borse, tappeti e sciarpe tessuti a telaio, creazioni in oro, argento, pietre preziose, carta, pelle, ferro, lana cotta, stoffe preziose, legno, ceramica, fildiferro, cera e molti altri raffinati oggetti difficili da trovare altrove, selezionati con cura dalla padrona di casa, ideali anche per un regalo di Natale raffinato e inconsueto. Gli appassionati di giardinaggio troveranno alcuni dei migliori vivaisti italiani, con piante rare, antiche e particolari. Per i più golosi, non mancheranno specialità alimentari di piccoli laboratori artigianali, come cioccolate, torte glassate, biscotti e pasticcini artigianali, primizie dell’orto e derivati e olio extravergine d’oliva provenienti dall’Umbria, vero aceto balsamico proveniente da Modena e originali condimenti estratti da una vasta collezione di peperoncini coltivati in Friuli.



Eccezionale foliage - A corollario, belle iniziative collaterali, tra le quali un piccolo angolo ristoro curatissimo e sicuro, una mostra di galline ornamenti, visite guidate al Castello e altro. Il fascino del luogo e dei suoi giardini sarà esaltato dal profumo di muschio e dall’incedere dell’autunno, che tingerà le corolle delle Hydrangee delle più svariate sfumature di rosa, mentre le foglie degli alberi secolari vireranno al giallo, al rosso, all’arancione e al viola e si staccheranno danzando dai rami tappezzando lentamente l’erba ancora verdissima. L'evento si terrà anche in caso di pioggia, per cui si consiglia di munirsi di scarpe comode e impermeabili, come d'uso per queste iniziative di campagna.



Per maggiori informazioni: www.castellodistrassoldo.it