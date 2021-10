Halloween a Gardaland: i weekend di ottobre sono... da paura

Ufficio stampa

A Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona), Halloween si festeggiua da venerdì 8 ottobre, data in cui prende il via Gardaland Magic Halloween: tutti i venerdì, sabato e domenica del mese e nel lungo weekend dal 29 ottobre al 1° novembre il Parco si trasforma in un luogo da paura, grazie alle tante decorazioni a tema, agli incontri ravvicinati con personaggi spaventosi come zombie, streghe e vampiri, in appostamento ai quattro angoli del parco, e agli spettacoli appositamente realizzati.