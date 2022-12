Lombardia: a Leggiuno 500mila LED illuminano le Feste

In Polonia per scoprire il Natale più dolce

Le creative e suggestive installazioni realizzate interamente a mano con oltre 500mila luci LED a basso impatto energetico da Lino Betti e la sua squadra rimarranno accese durante tutte le Feste di Natale e offriranno ad abitanti e turisti uno spettacolo irripetibile.

La lunga storia - L’iniziativa delle Lucine ha radici lontane. Nate da un’idea di Lino Betti, che ha sempre raccontato di aver acquistato le prime lucine in una città del Brasile, paese d’origine della moglie. Correva l’anno 1999 e da quel giorno, ogni anno, la collezione si è arricchita fino a toccare quota 500mila LED. Le Lucine di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 8 gennaio 2023 (ad eccezione di due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre), dal lunedì alla domenica dalle 17:30 alle 23:00. L’ingresso è su prenotazione e i biglietti sono già acquistabili on-line sul sito sottoindicato selezionando il giorno e la fascia oraria preferita. Acquistandoli sul sito web, sarà possibile organizzare la visita per tempo, non facendosi trovare impreparati ed evitando code in biglietteria.



In loco sarà possibile sorseggiare una cioccolata calda o il tipico vin brûle in classici bicchieri plastic free o nelle tazze di ceramica personalizzate con una grafica natalizia tutta dedicata alle Lucine di Natale. Circondati dalle installazioni e gli allestimenti che meravigliano per la loro incredibile magia. Un momento di festa della tradizione atteso da adulti e bambini.

Per maggiori informazioni: www.lucinedinatale.it