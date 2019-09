Livorno: una mostra per “Immaginare Leonardo” Alessandro Cignetti "Omaggio al Genio" 2019, tecnica mista su tela Ufficio stampa 1 di 10 Chiara Abbaticchio "Leda e il Cigno " 2019,olio su tela Ufficio stampa 2 di 10 Claudio Cignatta "Signo- Genius" 2019, olio e pastelli su tela, olio su tavoletta Ufficio stampa 3 di 10 Fabio Santoro "L'Ornitottero" 2019,tecnica mista su carta Ufficio stampa 4 di 10 Marco Rossati "Leonardo minge sulla testa di Duchamp" 2019, sanguigna su carta Ufficio stampa 5 di 10 Rodolfo Villaplana "Three Legs" 2019,olio su tela Ufficio stampa 6 di 10 Sonia Bellezza "Leonardo da Vinci" 2019, tecnica mista a bassorilievo su base di stucco Ufficio stampa 7 di 10 Stefania Catenacci "Lei", 2019, olio su tela Ufficio stampa 8 di 10 Tiziana Befani "Il Dopocena dell'Ultima Cena" 2019, pastelli ad olio su digitale Ufficio stampa 9 di 10 Xante Battaglia "Iconocubo,Omaggio a Leonardo" 2019, Immagini applicate su cubo in sospensione Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Promossa da Progetto Editoriale, con il patrocinio dei Comuni di Livorno e Cecina, dell’Associazione Internazionale di via Margutta e della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, la mostra propone una trentina di opere di noti artisti italiani insieme ad esponenti significativi della Nuova Scuola Romana, i quali si sono ispirati alla figura e all’opera di Leonardo e alla sua straordinaria attualità. La mostra, curata da Tiziana Todi, con Leonardo protagonista assoluto, propone le opere di Chiara Abbaticchio, Xante Battaglia, Tiziana Befani, Sonia Bellezza, Stefania Catenacci, Amalia Cavallaro, Francesca Cervelli, Claudio Cignatta, Alessandro Cignetti, Daniele D’Amico, Sonia De Rossi, Roberta Di Sarra, Daria Faggi, Daniela Foschi, Giuseppe Frascaroli, Paolo Gallinaro, Nicoletta Gatti, Micaela Giuseppone, Maria Rita Gravina, Angela Palese, Tommaso Pensa, Eleonora Pepe, Daniela Poduti Riganelli, Gualtiero Redivo, Marco Rossati, Fabio Santoro, Rosamaria Salkin Sbiroli, Renata Solimini, Claudio Spada e Rodolfo Villaplana.



Partecipa all’evento inaugurale Philippe Daverio, storico dell’arte, docente, saggista e narratore televisivo, protagonista d’eccezione al dibattito organizzato per la circostanza. L’inaugurazione della mostra è prevista alle ore 17.00: segue poi alle 18.30 il convegno “Leonardo a Livorno”. Anche se è presumibile che Leonardo non si sia mai recato a Livorno, occorre ricordare che il Maestro fu molto legato alla famiglia Medici, della quale è noto il rapporto con questa città, trasformatasi nel più ricco porto franco della Toscana. Tra i relatori, Tiziana Todi, Direttrice della Galleria Vittoria in Via Margutta a Roma, parla del rapporto fra arte rinascimentale, arte moderna e contemporanea, Giosué Allegrini, Capo Ufficio Storico della Marina Militare Italiana e noto critico d’arte, racconta invece di Leonardo, nelle suggestioni dovute alla costruzione della città di Livorno sulle acque, rappresentando contemporaneamente il tramite ideale tra antico e moderno. Philippe Daverio ci porta alla scoperta di un Leonardo sconosciuto e misterioso, fin dalle profondità del suo pensiero oltre ogni più ragionevole confine. Conclude Francesco Malvasi, Direttore Artistico di Progetto Editoriale, che illustra invece le ragioni stesse del lungo impegno della Casa Editrice relativamente al pensiero ed all’opera del Maestro.



Il Castello di Sonnino, sito mozzafiato e un elemento primario di caratterizzazione del paesaggio, sorge a picco sul mare e racchiude in sé una storia antica: in una grotta naturale custodisce il sarcofago con le spoglie del Barone Sidney Sonnino, protagonista della politica italiana fra la fine del XIX secolo e gli inizi del ‘900.