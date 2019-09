Touring: “un giorno per bene” dedicato ai nostri tesori

Luoghi d’arte, parchi, spiagge, piste ciclabili, monumenti, sentieri e percorsi pedonali: il 21 e il 22 settembre il patrimonio culturale, artistico e naturalistico del nostro Paese saranno al centro dell’evento del Touring club Italiano intitolato “un giorno per bene “ , un impegno per restituire alla comunità quei beni ancora bisognosi di cure e attenzioni.

Una due giorni dedicata al Bel Paese a cui tutti potranno partecipare attivamente, prendendosi cura della propria città per renderla più accogliente, fianco a fianco con i volontari del Touring Club Italiano e delle numerose organizzazioni locali partner del progetto.



Aperture eccezionali - Tra i luoghi selezionati da oltre 10.000 utenti saranno eccezionalmente aperti al pubblico il Velodromo Vigorelli e Casa Petrarca a Milano, Palazzo Martinengo Cesaresco a Brescia, l’Osservatorio Cavanis e la Chiesa di San Beneto a Venezia, l’Oratorio di San Cristoforo e i Sotterranei ristrutturati della Cittadella Viscontea a Piacenza e il Chiostro del Monastero del Carmine a Oristano. Inoltre il museo Messina di Milano, l’Orto di Marco Cé a Venezia, la Villa dei Sette Bassi e il Parco del Forte ardeatino a Roma e la spiaggia di Ariscianne di Barletta saranno oggetto di pulizia e riqualificazione.



Tutti partecipi - Il 21 e 22 settembre tutti possono fare la propria parte, dedicando impegno ai beni comuni come volontari (basta iscriversi al sito) ma anche prendendosi del tempo per visitare le eccellenze culturali, artistiche e naturalistiche del territorio italiano, che il Touring ha selezionato e durante il week end promuoverà e farà conoscere.



Per maggiori informazioni: www.touringclub.it/ungiornoperbene