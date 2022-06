Le sagre più buone per un fine settimana gustoso

Non ci resta che scegliere il nostro sapore preferito e partire alla scoperta di eccellenze del territorio e di borghi affascinanti, tutti da visitare, tra una degustazione e l’altra. Ecco allora una selezione di eventi e sagre , in programma nel prossimo fine settimana, dal 10 al 12 giugno.

ARCO STREET FOOD FESTIVAL - Arco (Trento) -

I migliori food truck d’Italia e stuzzicanti proposte invadono le vie di Arco di Trento, la graziosa cittadina situata a nord del lago di Garda: tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 giugno con tante invitanti proposte e una vera festa di sapori e profumi. Ci sono tutti i sapori della tradizione enogastronomica italiana con specialità regionali, hamburger di ogni genere, fritti di per tutti i gusti, dal pesce romagnolo allo gnocco emiliano, e ancora arrosticini, piadine, tigelle specialità valtellinesi e persino una presenza della cucina tipica greca. Tutto questo è annaffiato da ottime birre artigianali. Informazioni www.assocentroarco.com

FESTA DELLE ERBE DI PRIMAVERA - Forni di Sopra, Udine –

La sagra offre la possibilità di stare nel verde e insieme di soddisfare la golosità del palato: appuntamento in Carnia, nella conca dell’alta Val Tagliamento, per due weekend di giugno, sabato 11 e domenica 12, e poi ancora il 18-19 giugno, alla scoperta di uno splendido territorio e di tanti sapori di antica tradizione, legati alla raccolta delle erbe spontanee e all’esplorazione dei boschi e delle loro ricchezze gastronomiche. La manifestazione si svolge al culmine della fioritura dei prati, in omaggio all’antica tradizione della raccolta delle erbe primaverili, un tempo principale ingrediente dei piatti fornesi e carnici. Le vie del borgo di Forni di Sopra, caratterizzate dalle tipiche architetture in legno delle vecchie case, si animano dei prodotti in esposizione alla mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali. Ci sono le tradizionali degustazioni tra le bancarelle e i menù a base di erbe e piantine spontanee, proposte dai ristoranti locali. Animazioni e giochi per i più piccoli, passeggiate nella natura, escursioni guidate per gli appassionati di trekking tra le montagne del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, esperienza di Forest Bathing, Informazioni: www.fornidisopra.com





FESTA DEL RISOTTO, Villimpenta (Mantova)

– Tutti lo conoscono come il “paese del risotto”: Villimpenta, situato tra le provincie di Mantova e Verona, ospita da oltre settant’anni, nei primi tre weekend di giugno, una grande festa in onore di questo piatto della tradizione. Appuntamento dunque con il secondo fine settimana (dal 9-12, e ancora dal 16 al 19 giugno), per gustare questo amatissimo primo piatto. La festa vede impegnati abili maestri risottai nella realizzazione della ricetta tipica locale, che nel 1990 è stata addirittura depositata presto uno studio notarile. Ogni sera, ad accompagnare la cena ci sono spettacoli gratuiti, musica dal vivo, bancarelle e luna park. Informazioni: www.facebook.com

Due fine settimana, da sabato 9 a lunedì 13 e poi ancora dal 18 al 22 giungo, con la festa che celebra una delle specialità locali di Governolo, piccolo borgo ricco di storia in provincia di Mantova. Per scoprire la prelibata carne di struzzo e le migliori specialità, ci sono numerosi stand gastronomici che propongono, ad esempio, il risotto con lo struzzo, le tagliatelle al ragù di struzzo, i fagottini al ripieno di struzzo, e ancora filetto, tagliata e molto altro ancora. Sono in programma anche eventi sportivi e buona musica. Informazioni www.facebook.com

SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA, Breme (Pavia) –

La cipolla rossa de.c.o (denominazione comunale di origine) di Breme ha un caratteristico sapore dolce che conquista il palato al primo assaggio: l’occasione per scoprirlo è la sagra in programma per due fine settimana, da venerdì 10 a domenica 12 e poi ancora da venerdì 17 a domenica 19 giugno. La cipolla si assaggia nella zuppa, sulla pizza, nella classica frittata. Gli stand gastronomici offrono in alternativa, molti piatti della tradizione, come trippa, salamelle, salsicce, stufato d’asino e polenta. E dopo aver saziato la voglia di cose buone, si può approfittare di una visita audioguidata al borgo, oppure si può visitare la mostra fotografica e, nel weekend, il mercatino di artigianato e hobbisti con oltre 50 bancarelle. Per i ragazzi, luna park tutte le sere. Informazioni: www.sagracipollarossa.it

MAESTRO D’OLIO IN PIETRASANTA (Lucca)

- Convegni e degustazioni, cooking class e assaggi del miglior olio extravergine d'oliva: tutto questa accade da venerdì 10 a domenica 12 giugno a Pietrasanta, trasformando la cittadina toscana in capitale del gusto. L’evento, dedicato alle migliori etichette italiane dell’olio etra vergine, si svolge in Piazza Duomo e nel chiostro di Sant’Agostino. Ai visitatori è proposta una vera e propria Strada del Gusto con chef, produttori e artigiani, con degustazioni di una selezione di 40 etichette di olio extravergine d’oliva: a fare da corona a queste eccellenze, ci sono vini, birre artigianali e altre delizie.Nella giornata di sabato 11 giugno vengono premiate le Corone e le Gemme Maestrod’olio della guida “10 anni di Terred’Olio”. È prevista la presenza di volti noti dello spettacolo e della televisione. Da non perdere anche i laboratori per bambini e i seminari sull’importanza salutistica dell’olio extravergine. L’ingresso è gratuito. Informazioni www.maestrodolio.it.

SAGRA DELLO SCARPASOUN, Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia)

- Sabato 11 giugno 2022 dalle ore 15.00 si svolge la tradizionale sagra dello Scarpasoun, il tipico erbazzone reggiano. La manifestazione quest’anno si propone in forma ridotta: per questo è denominata “Scarpasoun al parco", presso il parco Don Pino Puglisi a Montecavolo. Ci sono sia i banchetti di artigianato, sia il punto ristoro a tema erbazzone: nella giornata è in programma anche la gara "Chi mangia più erbazzone" e la premiazione dei "fumetti erbazzonici", il tutto accompagnato da musica. Il ricavato andrà in beneficienza, a favore della Croce Rossa di Quattro Castella. Informazioni: www.sagradalscarpasoun.it.

SAGRA DEL CINGHIALE TORTELLI E GRIGLIATA A PELAGO, Pelago (Firenze) -

In programma sabato 11 e domenica 12 giugno e poi ancora nel weekend successivo, la sagra, organizzata dal Gruppo cinghialai la Banduccia prevede una ricca grigliata presso il Campo Sportivo Comune P.Del Lungo di Pelago. l’appuntamento è sabato a: cena ore 19.00: domenica: pranzo ore 12.00 e cena ore 19.00. In caso di maltempo la sagra di svolgerà al coperto. Informazioni: www.facebook.com.

RADICI DEL SUD - Castello Svevo, Sannicandro di Bari

– Il meraviglioso Castello Normanno Svevo, a Sannicandro di Bari è la splendida cornice in cui, da venerdì 10 a lunedì 13 giugno, si svolge la manifestazione Radici del Sud, alla scoperta dei migliori vini e oli "made in Sud". Per quattro giorni 130 tra i migliori produttori vinicoli di Abruzzo, Puglia, Molise, Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania presentano il frutto del loro lavoro a importatori, stampa ma anche (e soprattutto) ai consumatori che, nella giornata di lunedì 13 giugno, possono affollare i banchi d’assaggio di questa kermesse. La giornata di lunedì è aperta infatti al pubblico dalle 15.00 alle 21.00: è quindi possibile accedere al salone acquistando preventivamente il kit di degustazione che comprende bicchiere, sacca portabicchiere e quaderno di degustazione: costo del kit € 20. Informazioni: www.radicidelsud.it.