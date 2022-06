Governolo: in festa con i “Pirati del Mincio”

La Sagra dello Struzzo , in programma da giovedì 9 a lunedì 13 giugno , e ancora da sabato 18 a mercoledì 22 giugno, è un’ottima occasione per una passeggiata fuori porta all’insegna del divertimento, del relax e della buona cucina , perfetta per i momenti in cui si desidera solo di uscire dal quotidiano.

Dieci giorni all’insegna della ripartenza e del ritorno al clima gioioso, dopo tanti difficili mesi. Governolo, frazione del comune di Roncoferraro, è un borgo ricco di storia in provincia di Mantova. Per la sua particolare collocazione geografica proprio alla confluenza dei due fiumi, Governolo è stato la porta d’ingresso strategica per la navigazione da Mantova fino al mare Adriatico, e di conseguenza luogo d’incontro per le genti e i commerci, e di scontro fra gli eserciti che si contendevano il ducato mantovano; ancora oggi tutti conoscono i governolesi come “

I Pirati del Mincio

” anche se dopo la grande piena del 1978, nel 1983 la storia del fiume e del paese si sono separati con l’interramento dell’alveo storico che fu trasformato in un parco-giardino verde nel cuore del centro storico. Un luogo davvero suggestivo che merita di essere visitato, nel quale spicca l'antico manufatto idraulico “conca sostegno” del Bertazzolo, recentemente ristrutturato e completamente illuminato. Insieme alla vicina Torre Matildica, rappresenta una delle principali attrazioni turistiche del posto.

La festa è un’occasione per scoprire i

migliori vini della regione

struzzo

, da gustare in abbinamento a tante delizie tipiche del territorio, a partire da specialità a base diin tante varianti, dagli antipasti fino ai dolci. Ricette che danno vita, sabato 18 giugno, a un gemellaggio in tavola con il borgo di Pozzuolo del Friuli (Udine), con la banda che si esibisce in piazza insieme alla Filarmonica di Governolo.

Domenica 12 e domenica 19 giugno

alle 12.30, sono invece in programma due pranzi degustazione su prenotazione che propongono deliziosi abbinamenti tra cibo e vino. Ogni giorno l’intrattenimento in piazza è previsto per le ore 21.15: si spazia dalla disco dance anni 70-80 all’afro-funky, dalla musica classica alle note latino-americane; e come in ogni festa di piazza che si rispetti, sono in programma esibizioni sul palco di cover band e delle migliori orchestre del territorio. In questi dieci giorni i visitatori sono letteralmente travolti dall’allegria e dall’ospitalità degli abitanti di questa frazione del Comune di Roncoferraro, per assaggiare piatti davvero particolari e divertirsi grazie a un ricco programma di intrattenimento.

Si possono anche visitare, nella stessa zona, il

Museo/Parco itinerante del fiume Mincio

e l’Ostello dei Concari,dov'è possibile alloggiare a basso costo, noleggiare biciclette e rifocillarsi. Il percorso museale prevede la visita interna all'antica casa dei “concari”, con numerosi plastici, pannelli espositivi e video che illustrano secoli di storia locale e archeologia idraulica. Nel percorso all'aperto lungo l'ex alveo, ai piedi e sopra l'antico manufatto/conca del Bertazzolo, è invece possibile ammirare i congegni meccanici utilizzati dai manovratori per regolare il livello del fiume e consentire alle imbarcazioni di superare il dislivello delle acque fra il Mincio e il Po. È proprio da queste caratteristiche conche di navigazione, pensate per “governare” le acque del fiume, che deriva il nome di Governolo. Per gli amanti delle passeggiate all’aria aperta, è possibile percorrere le splendide piste ciclabili lungo argini dei due fiumi, lasciandosi cullare dalle loro acque in rigoroso silenzio.

Per info: www.facebook.com.