Bardolino, magica perla del Lago di Garda

In primavera Bardolino diviene la meta ideale per gli amanti della natura, dell’enogastronomia, dello sport outdoor, ma anche della storia, della cultura e delle tradizioni italiane.





Il Cammino -

Storia, cultura e sapori -

Sport e tradizioni -

La bella stagione chiama vita all’aria aperta e benefiche passeggiate: il Cammino di Bardolino si estende per 100 chilometri lungo sentieri circondati da vigne, affacciati sul lago di Garda, da attraversare a piedi o in bicicletta, su 18 diversi percorsi naturalistici. Le tappe collegano sei centri abitati (Bardolino, Affi, Costermano, Cavaion Veronese, Garda e Rivoli), e mettono in rete 61 aziende vitivinicole che hanno contribuito a preservare un paesaggio agreste peculiare, con le colline che digradano sul litorale lacustre. Scoprire il Cammino del Bardolino significa tornare a un turismo lento e in sicurezza, alla larga da assembramenti e ritmi frenetici.Bardolino è uno scrigno di storie, sia per chi la scopre per la prima volta, sia per chi la frequenta da sempre. Passeggiare in centro è un’esperienza, un viaggio tra passato e presente che si fondono nei palazzi e nei vicoli stretti dall’anima veneziana, alla scoperta dell’importante patrimonio storico e artistico che custodisce, lungo millenni e fatto di leggende, dominazioni, trasformazioni, religioni e tradizioni. I percorsi turistici tra i luoghi di culto, di cui rimangono le chiese e i monasteri che ripercorrono la storia del cristianesimo, e le passeggiate contemplando le numerose ville venete, splendida eredità della Serenissima, sono tra le attrazioni più amate, così come i tour enogastronomici per conoscere i prodotti del territorio, dal Bardolino DOC, all’olio DOP, raccontati anche dai Musei a questi dedicati, custodi di tradizioni agricole millenarie. E poi gli scorci sul lago di Garda, i filari dei vigneti del famoso vino Bardolino, le passeggiate sul lungolago al tramonto con il sole che si infila tra le montagne, i racconti nelle voci dei pescatori.Per gli amanti della vacanza attiva Bardolino e il lago sono anche sinonimo di sport, grazie all’ampia gamma di attività che offre: da quelle in acqua come parasailing, sci nautico, sup o pesca sportiva, nuoto, canoa e canottaggio, a quelle di “terra” come passeggiate e yoga all’aperto, trekking e mountainbike, nordic walking, trail, arrampicate, ferrata ma anche deltaplano e parapendio, in volo sul lago. Questo borgo sulla riva del Lago di Garda è un piccolo mondo antico che racchiude un’offerta ricchissima, pronto a trasformarsi continuamente senza dimenticare mai le proprie radici, coltivando quel legame con le proprie tradizioni e il proprio patrimonio storico e culturale, conservato soprattutto nei racconti di chi lo ha reso oggi una delle mete turistiche più amate dai turisti di tutto il mondo in Italia e nel mondo.Per maggiori informazioni: www.bardolinotop.it