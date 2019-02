Le sagre del primo weekend di marzo

FESTA DELLE CAPE - Lignano Sabbiadoro (Udine) – A Lignano Sabbiadoro da sabato 2 a domenica 10 marzo sono in programma due weekend all’insegna dei sapori di mare, dedicati a vongole, sarde, cannolicchi e calamari, proposti con i prodotti dell'Alto Adriatico La manifestazione, nata quasi per gioco e oggi diventata un appuntamento ”classico”, si propone di promuovere i prodotti ittici locali e soprattutto di fare beneficienza: il ricavato infatti, come tutti gli anni, sarà devoluto a favore delle associazioni di volontariato del territorio. Il luogo di ritrovo è Piazza d'Olivo a Lignano Pineta. INFORMAZIONI www.festadellecape.it.



ANTICA FIERA DI GODEGA - Godega di Sant'Urbano (Treviso) – L’appuntamento è da sabato 2 a martedì 5 marzo presso Campo Fiera nella cittadina veneta: questa antichissima manifestazione della tradizione contadina, organizzata dal Comune con la collaborazione della Pro Loco, nasce dalla sintesi di due antichi appuntamenti: il Mercato franco di Godega e la Fiera di Sant’Urbano di Pianzano. I visitatori possono trovare oltre 150 stand espositivi di merceologia varia: oltre a degustazioni e viticoltura c’è un po’ di tutto tra oggetti e servizi legati alla terra e alla sua lavorazione, dalle macchine agricole, alle energie alternative, dagli antichi mestieri, al giardinaggio. L’ingresso è gratuito secondo il tipico spirito del “mercato franco” e del libero scambio.



PRIMAVERA DEI VINI - Rovescala (Pavia) - Cinque domeniche, dal 3 al 31 marzo, per inebriarsi di buon vino, con Pinot nero, Bonard, Cabernet Sauvignon e Malvasia secca, alla scoperta di sfumature e bouquet aromatici dei vini dell'Oltrepò Pavese. Ogni domenica, dalle 10.00 alle 18.00, sono allestiti stand gastronomici con una vetrina di specialità locali e prodotti tipici, che accompagnano la degustazione guidata di oltre 100 etichette. Ci sono anche le bancarelle di artigianato e gastronomia, giochi e intrattenimento per i più piccoli, convegni e tavole rotonde sull'enoturismo, il vino nella storia e l'acquisto consapevole. INFORMAZIONI www.comune.rovescala.pv.it.



IL CIBO D'ITALIA - MERCATO DEL BERE E DEL MANGIARE - Codevilla, (Pavia) Per tutto l‘anno, ogni prima domenica del mese "Il Cibo d'Italia" diventa protagonista con "Il Mercato del Bere e del Mangiare". La manifestazione si svolge a Codevilla in una confortevole struttura coperta e riscaldata presso Tucano Fiere (Strada Provinciale 1, N°38): qui i visitatori trovano una vasta merceologia alimentare con frutta e verdura, pane e pasta fresca, spezie, erbe, formaggi, salumi, olio e vino Ci sono anche cosmesi naturale, piante e fiori, ceramiche ed editoria.



APIMELL – Piacenza – Un intero weekend, da venerdì 1 a domenica 3 marzo, tutto dedicato alle api e ai loro meravigliosi prodotti: siamo alla mostra mercato dedicata al mondo dell'apicoltura, un appuntamento internazionale per operatori, ricercatori, tecnici, ma anche per i semplici appassionati di apicoltura, di miele e degli altri prodotti di questi laboriosi insetti. Più di cento aziende espongono le ultime novità per l'allevamento e le fasi di lavorazione: ci sono convegni, seminari e workshop. INFORMAZIONI www.apimell.it.



SAGRA DELLA BRACIOLA DI COTICA DI SAVIANO 2019 - Saviano (Napoli) – Anche se la ricetta della braciola napoletana con la cotica di maiale ha origini umili, oggi è un piatto gourmet che solo pochi appassionati conoscono realmente. Per promuoverne la conoscenza e preservarne la tradizione, la AGM Production ha organizzato a Saviano una festa rionale dedicata a questa prelibatezza. L’appuntamento è per sabato 2 marzo in Piazzetta XI Agosto 1867, a partire dalle ore 19,00. Alle ore 20,00 da segnalare la Premiazione del Concorso "Pittè ne me tirez plus" con esposizione delle opere partecipanti. Non manca naturalmente l’intrattenimento musicale.



PALIO DEL VICCIO - Palo del Colle (Bari) - Tre giorni di festa, da domenica 3 a martedì 5 marzo, a Palo del Colle per la tradizionale ricostruzione storica: ci sono, per un vero tuffo nel medioevo, l'investitura dei cavalieri, il Palio dei rioni, il mercatino medievale, fino al clou della giostra cavalleresca del Martedì Grasso. Si comincia domenica alle ore 16.30 con il Corteo Storico e Sfilata Carri Allegorici, a cui segue alle ore 19.00 l'investitura dei cavalieri. Ci sono anche la mostra delle torture, gli spettacoli di strada, il torneo dei cavalieri appiedati e l'esibizione dei falconieri. Il percorso del gusto propone quattro punti ristoro con un menù rigorosamente a tema. Martedì 5 marzo si svolge il Palio, la giostra cavalleresca accompagnata da una rigorosa ricostruzione storica di riti, costumi e stili dell'epoca. Ci sono anche il mercatino medioevale con figuranti e attori che rievocano gli antichi mestieri medievali. INFORMAZIONI: www.paliodelviccio.it.