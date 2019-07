Le sagre con il gusto dell’estate

GIORNATE DELLO YOGURT - Vipiteno (Bolzano) – Continuano le giornate dedicate allo yogurt, protagonista dell’estate in questo grazioso borgo al confine tra Italia e Austria ed eccellenza del suo territorio. Domenica 14 luglio la festa raggiunge il suo culmine, ma sono da segnalare anche l’inaugurazione del Sentiero dello Yogurt, il nuovo itinerario di circa un’ora con 12 stazioni informative alla scoperta di questa eccellenza locale, e gli appuntamenti del 10 luglio con la festa delle lanterne, dell’11 con la caccia allo yogurt e del 12 con la lunga notte della Latteria di Vipiteno, con degustazioni di yogurt ma anche di altri squisiti prodotti tipici altoatesini. INFORMAZIONI www.giornatedelloyogurt.com.



FESTA DEL PROSCIUTTO - Sauris (Udine) - I prodotti più gustosi della Carnia danno appuntamento sabato 13 e domenica 14 luglio con eventi di musica, artigianato, divertimento e sport. Protagonista è il delizioso prosciutto crudo di Sauris, ma ci sono anche i salumi affumicati, la birra, le marmellate, gli sciroppi e il miele. Lungo le strade di Sauris di Sotto sono aperti gli stand in cui gustare speck, gnocchi, carni grigliate, dolci e, ovviamente, il prosciutto crudo locale, dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio, aromatizzato con ginepro ed erbe, e stagionato per circa 30 giorni. Ci sono anche il mercatino dedicato ai prodotti dell'agroalimentare carnico e all'artigianato locale, giochi per i bambini e la possibilità di visite guidate al Prosciuttificio Wolf. INFORMAZIONI www.sauris.org.



SAGRA DEL PESCE - Chioggia (Venezia) - Dieci serate dedicate al mare nel centro storico di Chioggia con stand gastronomici in cui degustare tutte le prelibatezze del pesce e dei piatti tipici locali, allestiti da venerdì 12 a domenica 21 luglio lungo Corso del Popolo a Chioggia. Tutte da scoprire le ricette più classiche come il pesce in "saore", le vongole e le cozze in "cassopipa", la frittura, le sogliole ai ferri, i fasolari gratinati e le tradizionali grigliate miste di pesce dell'Adriatico. Inoltre, ogni sera dalle ore 21.30 sono in programma spettacoli gratuiti di teatro, musica e cabaret. INFORMAZIONI: www.facebook.com.



MERCATINO DEI SAPORI - La Thuille (Aosta) - Un weekend con i sapori genuini della montagna e tanti prodotti tipici tra cui formaggi, olio, vino, salumi. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 luglio con una golosa mostra-mercato di prodotti tipici regionali nel centro di La Thuille. Ci sono gli stand gastronomici dei produttori delle diverse regioni italiane, la possibilità di degustare e acquistare prodotti a "km zero", si possono scoprire olio, vini e distillati, prodotti caseari, salumi e insaccati, miele, funghi e conserve, pasta e, per finire in dolcezza, dolci e prodotti da forno tipici. INFORMAZIONI - www.lathuile.it.



MEDICIPOLLA - Medicina (Bologna) - Mercatini, intrattenimento e tanta buona enogastronomia alle porte di Bologna da venerdì 12 a domenica 14 luglio. Protagonista è la cipolla in tutti i suoi colori: rossa, bianca o dorata, da gustare in molte diverse preparazioni e in menù a tema, in concomitanza con l'"Antica Fiera di luglio". Nel calendario di appuntamenti, ci sono la cena a tema "Cipolla d'autore", a cura dello chef Riccardo Facchini, il 16° Simposio della Confraternita della Magnifica Cipolla di Medicina, le esposizioni di macchine agricole d'epoca e moderne, spettacoli d'intrattenimento e mercatino di hobbistica e artigianato. INFORMAZIONI www.prolocomedicina.net .



DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO - Montechiarugolo (Parma) – Continuano gli appuntamenti serali del venerdì, fino al 19 luglio, presso il borgo medievale di Montechiarugolo, con le vie del centro che si trasformano in una vetrina di prodotti naturali e artigianali accompagnati da spettacoli e mostre. Le strade si popolano di bancarelle che propongono prodotti naturali a base di erbe, miele ed essenze naturali, tra cui saponi, cosmetici e balsami, oggetti di découpage, bigiotteria, monili in pietre dure, corallo e argento, stoffe dipinte e molto altro. Tutte le sere concerti ed esibizioni dal vivo in Piazza Mazzini; per i bambini invece, in via Roma, ci sono spettacoli di giocoleria, magia e bolle di sapone. INFORMAZIONI www.comune.montechiarugolo.pr.it.



SAGRA DEL FUNGO PORCINO CON POLENTA - Massa Macinaia di Capannori (Lucca) – I buoni sapori del bosco sono al centro di ben cinque gustosi weekend, da sabato 29 giugno a domenica 28 luglio, e di altri piatti della cucina tradizionale e degli ottimi vini locali. Protagonisti sono i preziosi funghi porcini della Garfagnana da gustare con la polenta di farina di mais macinata a mano, oppure con le penne o con i crostini di polenta. E per secondo ci sono ottime carni grigliate, dessert e la tradizionale Torta co' Becchi. La colonna sonora è assicurata dalle migliori orchestre di liscio della zona INFORMAZIONI: Pagina Facebook dedicata.



L'HAMBURGERATA - Boccheggiano - Grosseto – Un sabato sera gustoso, il 13 luglio, tra le colline del Grossetano grazie a questo evento organizzato dall'"Associazione 4 gatti": a partire dalle ore 19.30 standosene comodamente seduti all'ombra dei castagni del Campo Sportivo Comunale, si può degustare uno speciale piatto unico composto da maxi Hamburger di circa 250 gr accompagnato da ogni genere di salse, patatine fritte e contorni. Ci sono anche hamburger vegani e un menu speciale per i più piccoli. Dalle ore 22.00 fino a tarda notte, tutti in pista per lo spettacolo dance. INFORMAZIONI www.facebook.com.



CONTESA DEL POZZO DELLA POLENTA - Corinaldo (Ancona) – Due giorni tra storia e tradizioni marchigiane, sabato 13 e domenica 14 luglio, nel grazioso borgo medievale presso Ancona, con la rievocazione storica più antica della provincia, giunta alla sua 41esima edizione. Il programma è ricco di attività e spettacoli in cui rivivono i fasti rinascimentali, con il mercato storico di artigiani e mestieranti, gli artisti di strada, le taverne tipiche, gruppi sbandieratori e musici, animazioni per i bambini, giochi rionali e soprattutto il suggestivo corteo storico. INFORMAZIONI: www.pozzodellapolenta.it .



FESTA DELLE BIRRE ARTIGIANALI - Castello Colonna di Genazzano (Roma) - Un fine settimana spumeggiante, da venerdì 12 a domenica 14 luglio, nella splendida cornice del Castello Colonna di Genazzano, in provincia di Roma, in compagnia di ottime e freschissime birre di produzione artigianale. Sono oltre 50 i tipi di birra da assaggiare, anche in abbinamento a sfiziosi street food. La sera ci sono concerti live e la possibilità di assistere alla cotta pubblica della birra. A corollario sfilate di Vespa Piaggio e dei mitici Maggioloni. INFORMAZIONI www.facebook.com/associazioneballacoiluppoli.



FESTA DELLA CIPOLLA DI VATOLLA - Vatolla di Perdifumo (Salerno) - Cinque lunghi weekend tra luglio e agosto, nella natura del Parco del Cilento, per scoprire uno dei prodotti principali di questo territorio: la cipolla di Vatolla. Si comincia sabato 13 e si va avanti fino a domenica 25 agosto. La cipolla locale è dolce, dal colore bianco-dorato e dalla forma allungata, da scoprire nelle frittelle , oppure gratinata, nella zuppa, alla parmigiana, sulla pizza, in frittata e in mille altri modi. Ci sono anche laboratori didattici, serate danzanti e canti popolari. INFORMAZIONI: www.cipolladivatolla.com.



SAGRA DELLE ALICI - Coreca di Amantea (Cosenza) – L’estate si insaporisce con il gusto della buona cucina marinara: da sabato 13 luglio a domenica 15 settembre a Coreca, frazione di Amantea, situata lungo la Riviera degli Oleandri, con la Sagra delle Alici, la rassegna gastronomica che porta in tavola i deliziosi pesci, grandi protagonisti della festa, “accompagnati” da tanti altri ottimi piatti a base di pescato e specialità della tradizione culinaria calabrese. Sono in programma anche momenti di divertimento e di intrattenimento musicale. INFORMAZIONI www.facebook.com/asso.promorivieraoleandri