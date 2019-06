Alta Badia: lo squisito sapore delle Dolomiti

Oggi, su un territorio di soli 15 chilometri quadrati, l’Alta Badia conta ben quattro stelle Michelin, di cui tre sono dello Chef Norbert Niederkofler del ristorante St.Hubertus c/o Hotel Rosa Alpina e una è di Nicola Laera, Chef del ristorante La Stüa de Michil dell'Hotel La Perla. E sono numerosi gli eventi all'insegna della cucina d'eccellenza organizzati nei mesi estivi.



Sommelier in rifugio - L’evento, dedicato ai migliori vini dell’Alto Adige, consiste in un pomeriggio alternativo, a 2000m, in compagnia di un esperto sommelier. Oltre a degustare una vasta gamma di vini altoatesini, verranno trattati svariati temi, sempre legati al mondo del vino. In quale bicchiere servire le diverse tipologie di vino, la temperatura ideale del vino, quale vino abbinare a determinati piatti, oppure come gustare al meglio il vino usando la vista, l’olfatto e il gusto. Sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati durante i cinque appuntamenti, suddivisi da luglio a settembre (19 luglio - rifugio La Tambra, 2 agosto - rifugio I Tablá - 16 agosto rifugio Ütia de Bioch - 30 agosto rifugio Pralongiá – 6 settembre rifugio Club Moritzino).



Colazione in montagna - Non c’è modo migliore di iniziare la giornata che con una ricca colazione a base dei migliori prodotti dell’Alto Adige. Yogurt, formaggi, pane locale, miele e marmellate fatte in casa. Questi sono solo alcuni dei prodotti che verranno proposti in occasione della “Colazione in montagna”, in programma per giovedì 18 luglio alle 8. Il tutto si svolge sui prati alle pendici del Gardenaccia, da dove si può ammirare l’alba sulle montagne Santa Croce, Lavarela e Conturines. Sarà possibile raggiungere il luogo dell’evento, comodamente in seggiovia da La Villa. A seguire, per i più sportivi, sussiste la possibilità di partecipare all’escursione guidata verso la cima Col Plö Alt, da dove si può ammirare il paesaggio dolomitico a 360°. La prenotazione è obbligatoria presso gli Uffici Turistici dell’Alta Badia.



Aperitivo al Gardenaccia - L’enrosadira è il termine utilizzato per descrivere il fenomeno naturale, che alla sera tinge di rosso le Dolomiti. Non c’è punto migliore per ammirare i colori del tramonto su queste montagne, dichiarate da Le Corbusier di essere “l’architettura naturale più bella del mondo”, che posizionandosi proprio di fronte alla catena montuosa del Sasso Santa Croce, Lavarela e Conturines. Per questo motivo si sono scelti proprio i prati presso la stazione a monte dell’impianto del Gardenaccia, per un singolare apericena in quota, organizzato da alcuni locali dell’Alta Badia. Verranno serviti diversi stuzzichini, tra cui anche alcuni piatti della cucina ladina, accompagnati dai migliori vini dell’Alto Adige. ’appuntamento è previsto per martedì 27 agosto. Per partecipare è necessaria la prenotazione presso gli Uffici Turistici dell’Alta Badia.



Canederli e strudel - In luglio si terranno due serate culinarie dedicate ai canederli e allo strudel. Giovedì 11 luglio potranno essere degustate diverse varietà di canederli, uno dei piatti che più caratterizzano la cucina altoatesina. Dolce o salato, tradizionale o innovativo: il canederlo può essere preparato in innumerevoli varianti, per soddisfare i gusti di tutti i partecipanti all’evento. Mercoledì 24 luglio, invece, avrà luogo la “Serata dello strudel”. Gli eventi si svolgeranno lungo la via centrale di San Leonardo in Alta Badia, per l’occasione chiusa al traffico, a partire dalle 19. La maestosa chiesa di San Leonardo, candele e fiaccole, oltre alle musiche locali faranno da cornice alla serata. Sarà possibile acquistare e degustare i piatti direttamente presso i vari stand, allestiti per l’occasione. Non serve una prenotazione.



Dolci delizie - Martedì 30 luglio dalle ore 17 alle ore 22.30, in occasione dell’illuminazione della Via Ferrata Tridentina da parte dei Croderes - il soccorso alpino dell’Alta Badia – come anche martedì 6 agosto, i ristoratori locali proporranno dolci delizie nella piazza davanti alla chiesa di Colfosco. Intrattenimento musicale allieterà entrambe le serate.



I sapori dell’autunno - Non c’è periodo migliore di quello autunnale, per godere in totale relax della natura nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Dal 15 al 29 settembre 2019, l’Alta Badia propone due settimane all’insegna delle eccellenze culinarie locali, valorizzando i prodotti del territorio e i loro produttori. Questi saranno i protagonisti presso sette rifugi in quota, dove durante sette giornate diverse tra metà e fine settembre, verranno presentati dei menù, creati appositamente per l’occasione.



