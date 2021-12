Le sagre con i buoni sapori per il prossimo weekend

I buoni sapori dell’inverno che già fanno pregustare il Natale danno appuntamento a tutte le buone forchette e agli appassionati della tradizione , anche in alternativa ai consueti mercatini natalizi. Ecco allora qualche spunto per soddisfare il palato, ma anche per scoprire nuovi luoghi e borghi affascinanti, con una selezione di appuntamenti in calendario per il fine settimana 17 – 19 dicembre.

CANTINE APERTE A NATALE - Friuli Venezia Giulia – Fino al 19 dicembre, durante i fine settimana l'enogastronomia friulana è in primo piano nella rassegna Cantine Aperte a Natale: in tutti weekend di dicembre, fino a domenica 19, le cantine del territorio aprono le porte per far conoscere agli enoturisti i deliziosi abbinamento cibo-vino della tradizione locale. Sono in programma degustazioni e iniziative a tema, con la possibilità di ascoltare storie di vino, scoprire i segreti delle produzioni locali e ricevere consigli sul migliore abbinamento cibo-vino da gustare in loco o da offrire in dono a parenti e amici. Alcune cantine organizzano anche giri in calesse tra i vigneti. Per accedere è richiesto il green pass e la mascherina è obbligatoria. È opportuna la prenotazione. Info: www.mtvfriulivg.it.



PRESEPI DELLA VAL DI RABBI - Trentino Alto Adige – La Val di Rabbi è una vallata parallela alla Val di Sole, immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio Qui la natura è la padrona incontrastata, con le bellezze più genuine e incontaminate della montagna alpina. Per scoprire i borghi della valle, in alternativa alle attività di trekking, ciaspole e sci alpinismo, si possono visitare gli innumerevoli presepi allestiti dagli abitanti nei cortili, nelle fontane e nelle piazzette, tutti all’esterno delle abitazioni e quindi fruibili ai viaggiatori di passaggio. Presso l’ufficio turistico della valle, in località frazione San Bernardo, si può ritirare una mappa che indica la collocazione di ciascuno. Accanto ai vari presepi sono disponibili del bollini adesivi da incollare sulla mappa: chi riesce a completare il percorso e riporta in ufficio la mappa completa riceve un gadget della valle in omaggio. Nei borghi ci sono anche alcuni mercatini natalizi: ad esempio il 18 dicembre a Penasa e il 29 a San Bernardo. Durante le Feste è anche possibile visitare il Mulino Ruatti, il museo dell’acqua che si trova a Pracorno. Info: www.valdirabbi.com.



COGNE ICE OPENING - Cogne (Aosta) – Appuntamento cult per chi ama l’arrampicata su ghiaccio, dal 16 al 19 dicembre, tra le cascate ghiacciate delle montagne di Cognes, in Val d’Aosta. Un weekend carico di adrenalina assistendo alle evoluzioni di impavidi ed esperti scalatori di pareti verticali davvero da brivido. Nel corso del fine settimana i migliori atleti a livello internazionale si cimentano in arrampicate, test di materiali, esibizioni. Per i principianti e per chi vuole saperne di più sono in programma workshop e prove d’abilità. E per rifocillarsi dopo l’attività all’aria aperta, nei rifugi e nelle trattorie ci sono le mille prelibatezze valdostane, dalla tradizionale fontina alle “grolle” fumanti, un mix di caffè e liquore da gustare nel tipico recipiente di legno intagliato con i beccucci. Informazioni www.cogneiceopening.net.

IL PAESE DI CIOCCOLATO Jesolo – Continua fino al 6 gennaio 2022 la fiera che trasforma la cittadina veneta in un goloso paese di cioccolato. Un vero e proprio villaggio è allestito in piazzetta Casablanca, dove assaggiare e acquistare le prelibatezze e insieme ammirare gli scultori al lavoro su grandi blocchi di cioccolato per creare vere opere d’arte, profumatissime e deliziose al palato. La biblioteca cittadina si trasforma in cioccoteca nella quale vengono allestiti numerosi eventi per grandi e bambini, tra cui laboratori creativi, di cucina e di cake design, letture e degustazioni guidate. Informazioni www.jesolo.it.





LE LUCINE DI NATALE - Laveno-Mombello (Varese) - Il Parco del Gaggetto di Laveno-Mombello, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, si veste di luci festose trasformandosi in un’oasi magica e in un incantevole villaggio popolato da creature luminose. Dal 4 dicembre al 9 gennaio ci sono Babbo Natale, renne, slitte, stelle comete e abeti luminosi vestiti a festa da oltre 500.000 lucine a led. Babbo Natale aspetta i bambini tutti i pomeriggi dal 4 al 25 dicembre per una foto ricordo e per ricevere le letterine dei desideri. C’è anche la Befana che arriva dal lago in groppa alla sua scopa domenica 26 dicembre, pronta a dare il cambio a Babbo Natale, raccontando storie e dispensando caramelle nelle calze dei bambini buoni. A pochi passi dal villaggio ci sono il mercatino di Natale e la pista di pattinaggio. Ingresso a pagamento. Informazioni: lucinedinatale.it

PALIO DELLE ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE, Genova – Un appuntamento per chi non ama il freddo troppo intenso e cerca il mare anche d’inverno: domenica 19 dicembre a Genova si disputa la tradizionale regata che assegna il Palio delle Repubbliche Marinare: quattro equipaggi, uno per ciascuna delle repubbliche Genova, Pisa, Venezia e Amalfi, si sfidano in una gara di voga, in programma nello specchio acqueo della fascia di rispetto di Pra’. Ogni equipaggio è composto da otto vogatori e un timoniere in navigazione su antichi galeoni che portano sullo scafo il colore della rispettiva città di appartenenza: bianco per Genova, rosso per Pisa, verde per Venezia, azzurro per Amalfi. A fare da corona alla gara nautica c’è un grande corteo storico con oltre 300 figuranti in costume, accompagnati da timpanisti, tamburini e trombettieri. Informazioni: www.repubblichemarinare.org

“100 PRESEPI”, Città del Vaticano. Dal 5 dicembre al 9 gennaio 2022 il colonnato di Piazza San Pietro, a Città del Vaticano, ospita l’iniziativa “100 Presepi”, con i presepi più belli di creazione italiana e straniera, opera di artisti e artigiani che hanno allestito scene della Natività realizzate con i materiali più diversi: tra questi spiccano materiali nobili come corallo, argento, porcellane, vetro, bronzo, ferro battuto, ma anche materiali più comuni come legno, cartapesta e materiali di recupero. Le opere in mostra sono, in realtà, molte più di cento e comprendono opere realizzate anche con prodotti alimentari come cioccolata, pane, pannocchie, e oggetti insoliti come tappi, bottoni, gusci di frutti di mare, candele d’auto, matite e molto altro. Informazioni: www.100presepi.it.