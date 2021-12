Venezia risplende con il Natale di Luce 2021

Venezia si prepara ad accogliere l’appuntamento più atteso dell’anno illuminandosi con le tinte dorate e calde della festa. Si accende la principale porta d’accesso a Venezia, nodo di connessione tra la città d’acqua e la città di terra, così come Piazza San Marco e l’area marciana, e le diverse direttrici dello shopping.Venezia resterà illuminata a festa sino a martedì “grasso”, 1 marzo 2022, ultimo giorno di Carnevale.



Non solo luci - Ma il Natale 2021 porta a Venezia non solo la luce: ci sarà l’occasione per scoprire il suo ricco patrimonio culturale, godendo di tutti i musei cittadini aperti durante le festività natalizie, così come della programmazione nei suoi teatri. Si partirà dal lungo ponte dell’Immacolata in cui tutti i musei saranno aperti ogni giorno e Palazzo Ducale e il Museo Correr anche alla sera fino alle 23.00 da venerdì 3 a martedì 7 dicembre. Si proseguirà poi con le aperture dei musei tutti i giorni dal 17 dicembre fino al 9 gennaio e con le aperture serali di Palazzo Ducale e Museo Correr ogni venerdì sabato e domenica per vivere un’esperienza unica.



Musica e shopping - La musica e l’opera non saranno da meno accogliendo il Natale con il tradizionale Concerto di Natale in Basilica di San Marco diretto da Marco Gemmani, il 20 e 21 dicembre, per proseguire poi con il Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice, sabato 1 gennaio 2022 e con le sue repliche giovedì 30 dicembre (ore 17.00) e venerdì 31 dicembre (ore 16.00). Non mancheranno inoltre occasioni per gli acquisti natalizi con il mercatino di Natale in campo San Maurizio sabato 11 e domenica 12 dicembre. Un’offerta che va ad incrementare le proposte di artigianato tradizionale di alta gamma – dal merletto al vetro di Murano - dei negozi della città che valorizzano il suo ricco patrimonio ‘immateriale’.



Per i bambini - Per i più piccoli o per gli sportivi, si potrà pattinare sulla scenografica pista di ghiaccio in campo San Polo che aprirà sabato 4 dicembre per poi chiudersi a martedì grasso, 1 marzo, includendo l’intero periodo di Carnevale. Da non perdere inoltre la Babbo Running, la corsa dei Babbi Natale con partenza dal Rialto domenica 19 dicembre e la tradizionale Regata della Befana, in Canal Grande, la mattina del 6 gennaio 2022, con arrivo al Ponte di Rialto. Un’offerta che sarà ulteriormente arricchita dalle piazze della terraferma, le quali saranno illuminate a festa e ospiteranno un ricco palinsesto di spettacoli.



Per maggiori informazioni: www.veneziaunica.it