Lazio: Cretone festeggia la pizza in piazza

Protagoniste della festa sono le pizze , cotte in piazza in un grande forno e condite con materie prime del luogo, genuine e rigorosamente a chilometro zero: siamo a Cretone , alle porte di Roma per la sagra “Pizza in piazza”, una festa dedicata ai migliori prodotti tipici locali e alle ricette della tradizione. Sabato 29 e domenica 30 giugno due serate, a partire dalle ore 17 invitano tutti nella frazione di Palombara Sabina, per una scorpacciata di pizza, accompagnata da un’antica specialità laziale, la “ ciummacata ”, ovvero le lumache preparate come vuole la tradizione romana, con pomodori, aglio, olio, sale, peperoncino e mentuccia romana fresca.

Il borgo, celebre per le sue terme alimentate da sorgenti termominerali sulfuree, fa rivivere una antica tradizione propiziatoria legata alla festa di San Giovanni: nella notte della festa, un tempo chiamata “la notte delle streghe”, i contadini si ritrovavano per una scorpacciata a base di lumache, vino, musiche e balli in piazza.



A legare tutti questi prelibati sapori è il prodotto di punta del territorio, l’olio extravergine di oliva DOP. Cretone, infatti, nei primi giorni di calura estiva si trasforma in un vero paradiso grazie alle sue acque termali che sgorgano naturalmente da millenni, ma un'altra sua ricchezza risiede nelle antiche tradizioni culinarie di origini medievali, legate all’oro verde della Sabina. Organizzata dall’Associazione Culturale LiberaMente, “Pizza in Piazza” è insomma un’occasione gustosa per conoscere le tradizioni più autentiche e genuine di un piccolo borgo nascosto del Lazio, e per riscoprire i vecchi sapori di una volta. Tra una delizia e l’altra, non manca la frutta di stagione - pesche, ciliegie e albicocche - altro vanto della produzione agricola locale, così come birra e vino. Le due serate sono animate da spettacoli musicali che contribuiscono a creare quel clima di festa che solo nei piccoli borghi si riesce ancora a respirare.



Circondato da ampie vallate, boschi e sorgenti di acqua, Cretone presenta ancora il tipico aspetto di borgo medievale, tutto raccolto intorno all’antico castello risalente al XIII Secolo, dal quale si ammira una magnifica vista su tutta la Sabina. Le sue acque, utilizzate per scopi terapeutici, sono sulfuree, ipotermali e batteriologicamente pure