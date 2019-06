In tutta Italia le sagre per i più golosi

FESTA DELLA FRAGOLA – Martello - (Bolzano) – La Val Venosta celebra il sapore più fresco e dolce dell’estate: quello delle fragole. I deliziosi frutti rossi sono protagonisti di una festa che si svolge sabato 29 e domenica 30 giugno a Martello, un borgo tra le belle montagne della Val Venosta. Oltre alle fragole, gli stand gastronomici propongono tanti prodotti della cucina altoatesina. Nel corso dell'evento, che si apre con il taglio della torta gigante alle fragole entrata anche nel Guiness dei primati, viene eletta la Regina delle Fragole. INFORMAZIONI: www.festadellefragole.it.



NON SOLO ERBE - Sale San Giovanni (Cuneo) – Un weekend all’insegna dei colori e dei profumi della campagna, tra camomilla, lavanda, finocchio selvatico, salvia, achillea e coriandolo. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno si possono scoprire le coltivazioni di piante aromatiche e officinali del territorio che in questo periodo sono nel momento di massima fioritura. Nelle giornate di sabato (dalle ore 10.00 alle ore 24.00) e domenica (dalle ore 09.00 alle ore 19.00) le vie del centro storico ospitano il mercatino di esposizione e vendita di erbe officinali e aromatiche, prodotti erboristici, agricoli e loro derivati, tutti provenienti da coltivazioni biologiche. Ci sono anche mostre di pittura e scultura, concerti, artisti di strada e fantasisti, visite ai monumenti e alle coltivazioni. INFORMAZIONI: www.comune.salesangiovanni.cn.it.



LIGURIA DA BERE - La Spezia - I buoni sapori sono in primo piano nella città ligure da venerdì 28 a domenica 30 giugno con l’edizione 2019 della manifestazione che riempie di sapori e profumi le strade della città. Gli stand enogastronomici, aperti dalle ore 18.00 alle ore 24.00, espongono i migliori prodotti agroalimentari e i vini liguri, tra cui il Vermentino. Sono in programma tre serate speciali con vini liguri selezionati e abbinati a piatti realizzati da chef locali, che si svolgono nel Palazzo Croce di Malta. INFORMAZIONI: Pagina Facebook dell'evento.



ZOLA JAZZ&WINE - Zola Predosa (Bologna) - Quattro weekend di musica e buon vino con il festival musicale-enologico che apre la stagione estiva a Zola Predosa, in provincia di Bologna. Da sabato 15 giugno a sabato 6 luglio, si scoprono i buoni vini locali e le cantine del territorio in un ricco programma di eventi. Tra gli appuntamenti più interessanti segnaliamo tre concerti in vigna e due serate in cantina in contesti esclusivi. Ogni evento propone un’interessante offerta gastronomica. INFORMAZIONI: www.zolajazzwine.it.



FESTA ARTUSIANA - Forlì - Suoni, profumi e sapori riempiono il centro storico della città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi, il gastronomo padre della cucina italiana. La festa, tra buon cibo, cultura e intrattenimento, prosegue fino a domenica 30 giugno: i piaceri del palato si accompagnano alla riflessione culturale e sociale della tavola, con degustazioni, spettacoli, concerti, incontri e mostre. Le oltre 700 ricette artusiane di ieri e di oggi sono protagoniste di esposizioni inedite, e di oltre 150 appuntamenti fra laboratori e incontri basati sulla cultura del cibo. Note di musica jazz colorano le serate conclusive con un tocco di eleganza. Come da tradizione, vengono assegnati il "Premio Artusi" e i "Premi Marietta ad Honorem”. INFORMAZIONI www.festartusiana.it.



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE - Goro (Ferrara) – Ultimo fine settimana con i sapori di mare e prodotti dell’Adriatico a Goro, sul delta del Po, per una lunga festa di gusto che prosegue fino a domenica 30 giugno. Protagonista è la vongola locale, da scoprire in tante deliziose ricette. La Sacca di Goro è infatti un habitat ideale per cefali, orate, branzini e per la riproduzione e l'allevamento di cozze, ostriche e, appunto, vongole veraci. Oltre ad assaggiare piatti deliziosi a base di pescato e frutti di mare, la festa è l’occasione per esplorare la laguna e le sue oasi con piacevoli escursioni in barca, con partenza dai porti di Goro e Gorino. Ingresso libero: INFORMAZIONI: www.comune.goro.fe.it.



SAGRA DELLA ZUPPA - Fauglia (Pisa) – Un piacevole appuntamento tra i migliori piatti della cucina della tradizione toscana, in programma nel borgo medievale di Fauglia, sulle colline pisane. Da giovedì 27 a domenica 30 giugno ci sono bancarelle di artigianato, gonfiabili, pony e piccoli animali per la gioia dei bambini, spettacoli musicali e soprattutto stand gastronomici. Protagonista della festa è la zuppa, che qui viene ancora preparata dalle donne del paese seguendo la tradizionale ricetta, con verdure fresche, pane toscano, olio extra-vergine di oliva, spezie, polpa di pomodoro. Quattro serate per assaggiarla, anche in abbinamento a ottime grigliate, pasta al ragù, dolci e vino toscano. Domenica sera alle ore 23.00, grande tombolata conclusiva. INFORMAZIONI. www.madonnadelsoccorsofauglia.it.



SAPORI DI MARE - Sperlonga (Latina) – Il mare è protagonista di una bella sagra in programma da giovedì 27 a domenica 30 giugno alla scoperta dei sapori del pescato locale con degustazioni in piazza e stand con piatti freschi e genuini. Ampio spazio è dato ai produttori locali tra assaggi di pesce in piazza, vini e prodotti laziali, aperi-cene organizzate con Slow Food. Ci sono anche incontri culturali, spettacoli musicali e folkloristici. L’esposizione dei prodotti si svolge tra piazza Fontana e lungo il percorso che conduce alla Torre Truglia. INFORMAZIONI: www.saporidimare.it.



FESTIVAL DEL PESCE AZZURRO A MARZAMEMI - Marzamemi (Siracusa) – Pesce protagonista anche in Sicilia, a Marzamemi, in provincia di Siracusa, per un weekend d'estate all'insegna delle tradizioni marinare e della bontà del pesce azzurro, in programma da venerdì 28 a domenica 30 giugno. Il borgo siciliano, da sempre dedito alla pesca, festeggia i piatti più tipici a base del pescato, tra alici, sarde, tonni e ricciole Ci sono anche momenti musicali, arte, cultura e un concorso culinario aperto a tutti i professionisti del settore. INFORMAZIONI: www.facebook.com/prolocomarzamemi.



SCIROCCO WINE FEST - Gibellina (Trapani) – Restiamo in Sicilia, per un appuntamento dedicato stavolta al buon bere: le culture e le tradizioni del Mediterraneo si incontrano a Gibellina, un borgo rinato dopo il devastante terremoto del 1968, per una festa all’insegna della convivialità e della condivisione. Il filo conduttore della festa, da giovedì 27 a domenica 30 giugno è il vino prodotto in sei Paesi del bacino del Mediterraneo: Grecia, Italia, Malta, Spagna, Tunisia e Turchia. Sono in programma wine tasting tematici, degustazioni delle migliori selezioni di etichette, abbinamenti con i cibi tipici dei Paesi presenti alla manifestazione, e un expo village con le produzioni agroalimentari e dell'artigianato delle nazioni partecipanti. Ci sono anche cooking show, concerti, dj-set, intrattenimento, visite guidate e appuntamenti culturali. INFORMAZIONI: www.sciroccowinefest.it.