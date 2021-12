Laveno Mombello illumina il Lago Maggiore

Le Lucine resteranno accese durante tutte le Feste natalizie per regalare ai visitatori uno spettacolo irripetibile: non c’è posto migliore di una cittadina affacciata sullo splendido Lago Maggiore, incorniciata dalle Alpi innevate e decorata da migliaia di luci per respirare l’atmosfera del Natale.



A bocca aperta - Sono installazioni che lasciano tutti a bocca aperta: l’estro di Lino Betti, vero maestro delle luci, darà vita a forme, colori e decorazioni che rendono speciale la visita al Parco e illuminano di magia il Natale 2021. Grandi e piccini sono trascinati in un mondo fiabesco e l’incanto della luce fa vivere a tutti un’indimenticabile esperienza.



Fino al 9 gennaio - Le Lucine di Natale a Laveno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 9 gennaio 2022 (a eccezione di due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre 2021), dalla domenica al giovedì dalle 17:30 alle 23:00, mentre il venerdì e il sabato fino alle 24:00. Nell’area antistante il Parco del Gaggetto sarà possibile anche riscaldarsi con una cioccolata o con il tipico vin brûle in classici bicchieri monouso o nelle tazze di ceramica personalizzate con una grafica natalizia tutta dedicata alle Lucine di Natale.



Vendita on line e sicurezza - Per fare visita alle Lucine è caldamente consigliato prenotare i biglietti online sul sito sottoindicato, in modo da assicurarsi l’ingresso nella fascia oraria preferita, evitando code e attese. La disponibilità dei biglietti in loco è soggetta alle rimanenze della vendita on-line. La prenotazione online sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione e, sempre sul sito, si potranno acquistare bevande calde da consumare in loco e altre esperienze da vivere in riva al lago.



Per maggiori informazioni: www.lucinedinatale.it