Langhe Monferrato Roero On Air: tradizioni e giochi in streaming

Dal 17 al 21 settembre 2020 il territorio di Langhe Monferrato Roero racconta se stesso in streaming sul canale Facebook @visitlmr: “ Langhe Monferrato Roero On Air" propomgono c inque giorni di gare e giochi in cui presentare tradizioni e storia di uno dei luoghi più amati d’Italia, e per offrire a chiunque la possibilità di scoprire una parte d’Italia di grande bellezza e di importanti tradizioni enogastronomiche. La formula narrativa è quella del gioco e della gara sportiva, con la conduzione di Carlo Pastore, ex volto di MTV e direttore artistico del MI AMI Festival.

L’iniziativa, con direzione creativa di Paolo Iabichino, la collaborazione dell’agenzia di content marketing LUZ e con Lonely Planet Italia come media partner dell’evento, è la risposta dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero a una delle sfide più complesse dei nostri tempi. L’Ente ha deciso di raccontare il suo territorio a turisti e appassionati delle eccellenze enogastronomiche e delle bellezze paesaggistiche e architettoniche con una formula inusuale: i giochi sono la struttura narrativa scelta per scandire le dirette, adottando il linguaggio “olimpionico” tipico di una sana competizione, accompagnata però dalla necessaria lentezza che questa terra richiede. Il tutto sfruttando le opportunità offerte dalla diretta social.



Sono in programma cinque giorni di gare che ogni giorno propongono giochi veri e propri nei quali sono chiamati a cimentarsi atleti particolari, in discipline “sportive” insolite: le gare di tuffi e la maratona sono sostituite da degustazione di vini, ricerca del tartufo e molto altro, facendo concorrere esperti trifulau, sommelier, chef, giocatori di pallapugno, squadre di Tambass (meglio conosciuto come tamburello) e storici del territorio. I giochi “Langhe Monferrato Roero On Air” diventano così il modo in cui chiunque, da ogni parte del mondo, potrà venire in Piemonte e scoprire questo territorio.

Si comincia il 17 settembre alle ore 17 dalla piazza di Alba con l’apertura dei giochi. Alle 17.45 dallo Sferisterio Alessandro Mermet di Alba si gioca una partita di Pallapugno, storica disciplina sportiva piemontese. In contemporanea dalla Piazza di Moncalvo va in onda la partita di Tambass.

Il 18 settembre alle ore 18 i giochi si trasferiscono ad Asti nella tensostruttura di piemonteland, con una sfida di assaggi di vini, riconoscimento del gusto e domande tecniche per veri intenditori. A guidare, commentare e raccontare le curiosità del mondo del vino il sommelier professionista Mauro Carosso.

Il 19 settembre 2020 alle ore 16 si accendono i fornelli per una gara di cucina nella storica cornice del Castello di Roddi, a pochi passi da Alba: quattro chef, tra cui due stellati Michelin e due cuochi di trattorie, propongono alcuni piatti della tradizione piemontese nei quali sono stati inseriti elementi a loro scelta. A sfidarsi sono quattro food blogger che devono dimostrare quanto sono allenati i loro palati: a loro il compito di scoprire tutti gli ingredienti delle ricette.

Il 20 settembre alle ore 16 si vola in mongolfiera nella Langa del Barolo: in cabina con il pilota quattro storici rappresentati della zona si danno battaglia con un vero e proprio quiz di cultura generale ad alta quota.

Si chiude il 21 settembre alle ore 18 nei boschi del Monferrato con la gara del tartufo: quattro esperti trifulau, accompagnati dai loro fedeli cani, si sfidano alla ricerca del tartufo più profumato e nel raccontare i segreti di un’arte antica. La sfida dà il via alla stagione della raccolta del Tartufo Bianco d’Alba.

L’appuntamento è sul canale Facebook @visitLMR