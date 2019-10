Autunno in Alto Adige, la castagna è la Regina

L’Alto Adige celebra la castagna, regina dell’autunno Ente del Turismo 1 di 6 Ente del Turismo 2 di 6 Ente del Turismo 3 di 6 Ente del Turismo 4 di 6 Ente del Turismo 5 di 6 Ente del Turismo 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci A Lana e in altri paesi eventi fino al 3 novembre con un goloso ventaglio di proposte gastronomiche

Il calendario della festa chiamata “Keschtnriggl” è fitto di appuntamenti e iniziative: escursioni ai masi e ai castagneti con degustazioni di vini e castagne, cantine che offriranno caldarroste, krapfen ripieni di crema di castagne e “Sußer”, il vino novello . Molti ristoranti offriranno menù speciali e nuove creazioni gastronomiche.



Fiaccolata al castello - Da segnalare l’appuntamento di mercoledì 23 ottobre alle 18.30 a Castel Katzenzungen, Prissiano, con “Tre castelli in una notte”: una fiaccolata notturna di maniero in maniero (Castel e Castel Katzenzungen, Castel Fahlburg e Wehrburg) con sorprese gastronomiche e culturali e un menu degustazione di quattro portate a base di castagne. Una serata davvero unica, alla quale sarà possibile partecipare su prenotazione.



Tutto sulla birra artigianale - Altra iniziativa particolare è la visita alle 17 di giovedì 24 ottobre al birrificio-osteria Pfefferlechner, in compagnia del mastro birraio Francesco Giacomelli, che introdurrà i partecipanti al mondo della birra e a tutto ciò che c’è da sapere sull’apprezzata bevanda spumeggiante. Venerdì 25 ottobre dalle 14 alle 18 è il momento di chi ama stare ai fornelli con il “Corso di cucina con le castagne – dolce & piccante”, utilizzando la castagna come ingrediente attraverso la preparazione di piatti autunnali, dolci e piccanti. Sarà anche l’occasione per imparare tanti trucchi del mestiere presso la Scuola di economia domestica e agroalimentare di Tesimo.



Sfilata storica e mercatino - Domenica 27 ottobre il clou della festa sarà nella piazza del Municipio a Tesimo con la sfilata storica che partirà alle 10.30 con 25 carri e trattori d’epoca e bande musicali, il tutto accompagnato da stand con specialità a base di castagna, dal mercatino contadino e da bancarelle con oggetti di artigianato tradizionale. Previsto anche un programma di intrattenimento specifico per bambini.



Variazioni sulla castagna - In occasione della Festa della castagna, inoltre, è stata creata una gamma di gustosi prodotti a marchio Keschtnriggl, ovviamente a base del goloso frutto. A Lana, la birreria del Pfefferlechner, produce dell’ottima birra di castagna artigianale, la pasticceria Winkler crea dei golosi cuori di castagna, con fine purea di castagne ricoperta di cioccolato e ripiena di panna montata, mentre il panificio Schmidt ha ideato il pandolce alla castagna, la torta e il pane di castagna; la pralina a base di castagna (una coppetta di fine cioccolato al latte, ripiena di soffice crema di castagne e gelatina di mirtilli rossi e ricoperta di cioccolato bianco) e il panettone a base di castagna sono le creazioni della pasticceria Mair Andreas di Nalles; mentre la golosissima crema di castagne da spalmare è prodotta della Tenuta Großkemat di Prissiano.



Per ulteriori informazioni : www.visitlana.com