Törggelen in Alto Adige: comincia la “quinta stagione”

Da ottobre fino all’inizio dell’Avvento l’Alto Adige celebra questa antica tradizione che racchiude il meglio dell’ospitalità: le porte dei masi si spalancheranno e nelle tipiche “stuben” si potrà assaggiare il “Nuien” - il vino nuovo - accompagnato da squisiti prodotti tipici locali.



Locande contadine - Il Törggelen Originale è un’occasione per immergersi ancora di più nell’atmosfera della tradizione. Partecipano a questa iniziativa 22 selezionati “Buschenschänke”, le tipiche locande contadine che si trovano proprio lì dove crescono i vitigni e le castagne. I “Buschenschänke” partecipanti all’iniziativa si riconoscono da un simbolo preciso: una frasca appesa con un nastro rosso alla porta d’ingresso. Per inaugurare la tradizione viene acceso ogni anno il “Keschtnfeuer“: il falò dove i contadini arrostiscono le castagne. Quest’anno il falò si terrà la sera del 5 ottobre e in questa occasione sarà possibile fare una visita guidata del maso alla scoperta della vita dei contadini locali.



Delizie enogastronomiche - Il Törggelen è un’usanza che si è mantenuta nel corso dei secoli: oggi come ieri la gente passeggia lungo sentieri circondati da vigneti e boschi di castagni degustando le delizie del luogo. E se un tempo erano i visitatori a portare il cibo durante le visite ai viticoltori, oggi sono proprio i produttori a offrire le proprie specialità: vino, il celebre Sußer - dolce mosto - e altre pietanze tipiche della stagione come lo speck, la zuppa d’orzo o la “Schlachtplatte” - un piatto con diversi tipi di carne, costolette, crauti e patate. E dulcis in fundo grappe, castagne e “Krapfen” ripieni di marmellata fatta in casa.



Il foliage e le passeggiate - La stagione del Törggelen è l’autunno, un momento di grande bellezza per l’intero paesaggio. Passeggiare tra boschi di castagni e vigneti in festa, riempiendosi gli occhi di tinte decise e suggestive come l’arancio e l’ocra. Perché una conditio sine qua non di questo importante appuntamento è che i masi e i Buschenschänke si raggiungono rigorosamente a piedi. Una chance per battere sentieri tematici inediti e affascinanti attraverso i quali scoprire i prodotti del luogo.



La Stube – La Stibe, casa altoatesina è un vero simbolo della convivialità: la gente si riuniva in questa sala per condividere i pasti e rivedersi dopo una giornata di intenso lavoro nei campi. Per secoli è stato il luogo in cui si attendeva che la durezza dell’inverno venisse spazzata via dalla piacevolezza della primavera. In un tempo in cui non esistevano telefoni, TV e laptop, in montagna ci si riuniva in questa stanza, per cantare e giocare a carte con i vicini. La stube, però, non si trovava solo nelle abitazioni e nei masi, ma anche nelle locande tipiche dell’area alpina. Al caldo della sua stufa i contadini sedevano accanto agli avvocati e i commercianti potevano conversare con i politici: era un luogo di aggregazione sociale, in cui i discorsi sul tempo si mescolavano alle dissertazioni filosofiche.



Il vino novello - In autunno gli amanti del vino si recavano presso i produttori ad assaggiare la nuova annata. Anche gli osti, che si rifornivano di vino direttamente dal produttore, volevano testare personalmente la qualità del vino nuovo. In origine la degustazione aveva luogo in cantina. Qui si trovavano le presse da vino fatte di legno, i cosiddetti Torggl, il cui nome deriva dal latino torquere – pressare.



Le castagne – Le castagne sono un frutto molto importante nell’alimentazione della gente del luogo perché la popolazione meno abbiente le usava per produrre farina. Inoltre, il legno del castagno, ricco di acido tannico e quindi durevole, serviva e serve tuttora a produrre i sostegni per le vigne.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info