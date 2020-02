Lago di Garda in love: la 3 giorni che scoppia d’amore

Un unicum in Italia, un concentrato di scenari da sogno e di iniziative che fanno bene al cuore, anche in senso stretto: simbolo dell’evento è infatti la Passeggiata d’Amore, un percorso pedonale sul lungolago segnato da cuoricini a terra e stendardi ai lampioni che collega Bardolino a Garda in entrambe le direzioni, per 3000 passi (circa tre chilometri) di benessere e spensieratezza. L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 14 febbraio a Torri del Benaco quando il via alla kermesse sarà dato dalla celebrazione di un matrimonio (vero) nel grande Cuore del Lago, dopodichè si terrà la “attraversata Romantica” a bordo di un traghetto che porterà autorità, band, mascotte e spettatori a Toscolano Maderno, per la firma del “Patto d’Amore” tra le due coste del lago al fine di renderle insieme la meta più romantica d’Italia. Fra i testimoni di questa unione ci saranno anche le mascotte Prezzemolo (Gardaland), Baldo (Monte Baldo) e Tunk e Ping, mascotte di Parco Natura Viva, ed anche qualche personaggio della antica Corte dei Gonzaga E poi non mancherà un pro sit per tutti con il vino dell’amore, il Chiaretto di Bardolino, ed un “Sigillo d’Amore” rilasciato a tutte le coppie su carta fatta a mano.

Con un po’ di tempo e buone gambe il consiglio è di visitare Campo di Brenzone sul Garda, un borgo medievale raggiungibile attraverso l’incantevole passeggiata “Sentiero del Cuore”, che si snoda tra le pendici del monte Baldo e che permette di contemplare il lago scorci entusiasmanti. Non distante un’altra escursione invita i nostri viaggiatori a concedersi delle forti emozioni: con la Funivia Malcesine-Monte Baldo, si sale a 1800metri per scambiarsi un bacio di “alto” livello. Tornati giù in paese, al “Castello dei Poeti” di Malcesine si può lasciare una poesia d’amore sulla bacheca appositamente realizzata per l’occasione (ingresso gratuito per le coppie).

A Valeggio sul Mincio la scenografia naturale è uno spettacolo di per sé, ma a renderla ancor più accogliente è il grande cuore in Piazza Carlo Alberto, prima tappa per poi scendere a Borghetto lungo il viale del Nodo d’Amore per conoscere la leggenda di Malco e Silvia. Il Ponte Visconteo sembra l’immagine tratta da una fiaba, come la vista unica dell’affaccio dalla Finestra del Cuore; l’emozionante Ponte degli Innamorati e la Porta dell’Amore invitano a lasciare un pensiero sull’Albero dei Desideri. Pattinare sul ghiaccio fra risate e cadute divertenti si può fare a Peschiera del Garda, sulla pista di ghiaccio nel cuore della cittadina, dove si tengono performance artistiche e musicali, mentre se il nostro viaggiatore preferisce fare dello shopping fra le bancarelle di artigianato “Mani Cuore Passione” basterà andare a Lazise, dove potrà lasciare il proprio pensiero d’amore grazie all’iniziativa “Il Messaggio del Cuore”. La Dogana Veneta accoglierà le coppie per una cena romantica il venerdì sera ma per tutti e tre i giorni si alterneranno esibizioni musicali sul grande palco di Piazza Vittorio Emanuele. Da non perdere i “Soffi d’Amore”, una spettacolare pioggia di coriandoli a forma di cuore che concluderà la festa domenica pomeriggio.

Castelnuovo del Garda, sul lungolago Lido Campanello, si trasforma nel luogo ideale per scattare selfie vicino al grande cubo con la scritta “love” sullo sfondo della magia del Lago di Garda accompagnati da musica romantica di sottofondo eseguita dal vivo. Ma le scenografie d’eccezione non si fermano qui: a Bardolino si ammirano cuoricini appesi ai lampioni, postazione Love, maschere nella sfilata di Carnevale, e soprattutto la Preonda – una grande tavola di pietra rosa che porta fortuna a tutti gli innamorati che vi girino intorno -. A Garda ci sono allestimenti in tema sul Lungolago Regina Adelaide e sulla Piazza del Municipio come la “Vela del Cuore”, l’elegante location in Piazza del Municipio nella quale si può conoscere l’originale “decalogo dell’amore green” e poi scrivere il proprio “Messaggio del Cuore” da lasciare appeso in bacheca, in attesa che una giuria premi i più belli nel pomeriggio di sabato. Fra mercatini di artigianato tipico prodotto con amore, esposizione di auto d’epoca, aperitivi con brindisi, cena a lume di candela (sabato sera a Dogana Veneta), sbandieratori e corteggio storico, il tempo fuggirà velocissimo fino al calar del sole: davanti agli occhi dei nostri viaggiatori i monumenti simbolo dei paesi del lago si illumineranno di rosso creando un’atmosfera di struggente passione: il Castello Scaligero a Torri del Benaco (trasformato per l’evento in “Castello degli innamorati” dalla cui “Terrazza dell’Amore” si apprezza una vista unica sul lago), la Torre del Castello di Malcesine, la Dogana Veneta a Lazise e i Voltoni il cinquecentesco ponte che attraversa il Canale di Mezzo a Peschiera del Garda.



