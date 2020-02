Costa Azzurra: tra feste e mimose un anticipo di primavera  

Una celebrazione della joie de vivre da Mentone a Nizza e Bormes les Mimose, da Mandelieu a Villefranche Sur Mer.



Carnevale di Nizza - Il Carnevale di Nizza, fra i più importanti a livello internazionale, è considerato un evento imperdibile nel calendario della Costa Azzurra e attira ogni anno molte centinaia di migliaia di spettatori da tutto il mondo. Uno spettacolo e una festa straordinari, che si celebrano dal 1873. Quest'anno si svolge dal 15 al 29 febbraio ed ha come tema "Re della moda", facendo diventare Nizza, per questa 136° edizione, la capitale mondiale della moda. Fra i moltissimi eventi che animeranno la città, due le manifestazioni tradizionali più attese: le sfilate dei carri sia diurne che notturne e le Battaglie di fiori, che avranno come medesimo tema la moda.



La grande sfilata da Place Massena - Il momento clou sarà la grande sfilata di domenica 23 febbraio dalle 14.30. I carri partiranno da Place Masséna, luogo emblematico del Carnevale, e la sfilata si snoderà in un circuito ad anello attorno al Jardin Albert 1er. A sfilare saranno 17 carri, in un’atmosfera colorata e festosa, seguendo il ritmo degli artisti di strada e dei gruppi musicali provenienti da tutto il mondo. I sabati e i martedì sera del periodo carnevalesco, le sfilate replicheranno, con ancor maggior fascino, in notturna dalle 21. 00. Le Battaglie dei fiori sono uno spettacolo unico al mondo e ricordano l’importanza che i fiori hanno per la Costa Azzurra. Dall’alto di stupendi e coloratissimi carri fioriti, modelle con straordinari costumi lanceranno poeticamente al pubblico una pioggia di fiori (fino a 100.000). Si svolgeranno tutti i mercoledì e sabato pomeriggio dalle 14.30.



Festa del Limone a Mentone – Saranno le Feste del mondo il tema della Festa del Limone, in programma dal 15 febbraio al 3 marzo a Mentone, a ridosso della frontiera italiana. Questa 87a edizione della popolarissima festa attraverserà i quattro angoli del pianeta all’insegna della magia nei vialetti dei Giardini Biovès, nel centro della città: in totale, 12 scenografie ornate di agrumi inviteranno a viaggiare, dal Messico con l’affascinante universo del Dia de los Muertos alla poetica Festa delle lanterne in Cina, passando per il sontuoso Carnevale di Venezia.



Notti tinte di giallo - Al calar della notte, i giardini si illumineranno per una passeggiata onirica tra giochi di luce e musiche ammalianti. Dal sogno alla festa, il passo è breve. Le imperdibili parate delle sfilate uniranno atmosfera festosa e colori sgargianti ai ritmi sfrenati dei Carnevali di tutto il mondo, come quello di Oruro in Bolivia, di New Orleans e di Tenerife in Spagna. Ben 10 carri di frutti d’oro sfileranno sul lungomare accompagnati da ballerini dai magnifici costumi in un’incredibile fantasia. Per 20 giorni la magia e la gioia della Fête du Citron invaderanno le vie della città con una serie di spettacoli, animazioni, concerti e mostre.Da non perdere anche una tappa alla Fiera dell'artigianato e al Festival delle orchidee con i suoi colori e profumi indimenticabili.



Festa della Mimosa a Mandelieu-La Napoule - Terza festa della Costa Azzurra dopo il Carnevale di Nizza e la Festa del Limone di Mentone, la Festa della Mimosa di Mandelieu si svolgerà quest’anno dal 19 al 26 febbraio. Nel festeggiare la mimosa, che con le sue stupende fioriture colora di giallo la cittadina e i suoi dintorni, Mandelieu renderà omaggio alla Belle Epoque. I festeggiamenti si apriranno sulla spiaggia del Castello La Napoule venerdi 21, con uno spettacolo melodico di luci ed acque. Il clou della festa sarà domenica 23 con la scenografica sfilata dei carri, in un turbinio di colori e profumi. Durante tutta la settimana, l’Ufficio del Turismo organizzerà escursioni a piedi alla scoperta della mimosa in fiore nel Massiccio del Tanneron e tour guidati in bus con tappe da un coltivatore di mimose e da un profumiere di Grasse, per la creazione di un profumo a base di mimosa.



Corso Fleuri di Bormes les Mimosa – Domenica 23 febbraio questa tradizionale e molto popolare festa della località di Bormes les Mimosa compirà 100 anni e li festeggerà con una parata floreale che si annuncia assolutamente spettacolare. Saranno 17 i grandi e complessi carri fioriti che sfileranno a partire dalle 14.30, accompagnati da gruppi musicali e delle associazioni della cittadina. Alle 16.30 prenderà il via la tradizionale Battaglia dei fiori. Il tutto risale alla tradizione d’inizio ‘900 di celebrare l'arrivo della primavera con "la carreto ramado", il carro fiorito.



Battaglia navale dei fiori a Villefranche-sur-Mer – Questo inconsueto combattimento navale floreale si svolge fin dal 1902 ed è una festa veramente unica nel suo genere. Quest’anno si svolgerà domenica 23 febbraio, a partire dalle 13.30 a Villefranche-sur-Mer. Per decorare i 20 Pointus (tipiche barche del Sud della Francia, ereditate da generazione a generazione) che vi prendono parte saranno usati non meno di 30.000 garofani, 600 kg di mimose, 900 bouquet e 80 ghirlande di bosso.