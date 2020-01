Praga magica, meta perfetta per San Valentino

Praga, città romantica: di giorno si possono fare quattro passi tra le botteghe artigiane dove si possono scovare oggetti originali, unici; oppure ci si può avventurare mano nella mano lungo il fiume, ma senza farsi mancare un’imperdibile uscita in carrozza attraverso gli angoli più suggestivi di una città che ha conservato intatta, nei secoli, la sua sontuosa bellezza.



Il Ponte dell’amore - Tra gli angoli più belli dove fare tappa rigorosamente, l’isola di Kampa sulla Moldava dove attraversare il ponte dell’amore, che si inarca sul ruscello Certovka e porta il carico di centinaia di lucchetti appesi alle sue griglie dagli innamorati. Si dice infatti che se una coppia appende il proprio lucchetto al ponte e poi ne getta la chiave in acqua avrà fortuna e amore eterni.



Musica protagonista - A Praga impera la musica, colonna sonora di ogni amore. Quella con la M maiuscola è di casa: auditorium, sale per concerti, teatri e naturalmente l’Opera, tempio storico della lirica e del balletto appena riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il linguaggio universale dell’arte consente di scoccare la complice freccia alle coppie di tutto il mondo: il consiglio è quindi di non mancare uno spettacolo nella sua straordinaria cornice barocca. Ma di sera vi può capitare, di ascoltare un gruppo di bravissimi musicisti appena fuori dal ristorante, oppure di assistere a un magico concerto eseguito con i bicchieri di cristallo.



Atmosfera mitteleuropea - Per ritemprarsi dal clima rigido di una città avvolgente che invita ad abbracciarsi stretti, niente di meglio di un caffè e una fetta di torta, circondati dalle atmosfere intramontabili delle caffetterie storiche, dall’inconfondibile e magico mood mitteleuropeo, o dei locali di tendenza che affollano Praga. Se la pausa caffè ha funzionato, il corteggiamento può proseguire in uno dei numerosi ristoranti dove gustare a lume di candela le ricette della tradizione o i sapori reinterpretati della nouvelle cuisine. Tra questi anche alcuni roof restaurant, con vista mozzafiato sulla città. E proprio la caccia ai panorami migliori sullo skyline di Praga da tetti, terrazze, torri e campanili è la nuova tendenza nella capitale ceca.



Praga e i castelli boemi - Al calar della sera, infine, sarà la stessa Praga a fare tutto: una leggera bruma la avvolge, le luci giocano con le sue geometrie antiche e tutto si fa ancora più magico. Anche per quanto riguarda il nido d’amore, la capitale offre l’imbarazzo della scelta tra raffinati alberghi di design e hotel in stile o di charme. Se poi avrete il tempo di spingervi anche oltre i confini urbani di Praga, nella suggestiva terra ceca vi aspetta una teoria di affascinanti castelli da visitare, come quello di Karlstein ma anche in cui dormire e abbandonarsi a seduzioni gastronomiche.



Per maggiori informazioni: www.czechtourism.com