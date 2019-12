Slovenia: l'incredibile presepe vivente delle Grotte di Postumia

Lo spettacolo natalizio delle Grotte di Postumia in Slovenia è previsto dal 25 al 30 dicembre: un presepe vivente ambientato per ben 5 chilometri nelle viscere della terra. Il presepe presenterà ben 16 scene della Bibbia e del Vangelo per 90 minuti di spettacolo. All’esterno delle grotte, anche un mercatino natalizio.



Il trenino interno – Le Grotte di Postumia sono uniche al mondo anche perché al loro interno esiste una ferrovia che fu realizzata ben 140 anni fa, sotto l’Impero Asburgico. Un trenino che corre su un percorso che porta fino alle parti più belle delle grotte, e ogni giorno trasporta alcune migliaia di visitatori. Alla stazione di arrivo del trenino, gli ospiti continuano a piedi lungo lo straordinario sentiero, illuminato elettricamente, che già dal 1883 svela gli angoli più belli del mondo sotterraneo.



Il sotterraneo, accessibile a tutti i visitatori - La lunghezza complessiva del percorso turistico è di ben cinque chilometri, di cui circa un chilometro si percorre a piedi, ma il sentiero è assolutamente privo di scale e ascensioni difficili, perciò adatto praticamente a tutti i visitatori. I visitatori, durante la passeggiata nell'ipogeo, sono accompagnati da una guida che può parlare le lingue: italiano, inglese, tedesco o sloveno, oppure possono optare per un'audioguida: in questo caso possono scegliere tra quindici lingue di tutto il mondo.



Tanti visitatori illustri – Dal esattamente 200 anni le Grotte di Postumia hanno registrato più di 150 presidenti di Stato o primi ministri, re, imperatori, scienziati e artisti, tra cui Francesco Giuseppe, Vittorio Emanuele III, Nikita Kruschev, lo Scià iraniano Reza Pahlavi e il primo presidente del governo indiano Jawaharlal Nehru.



La straordinaria creatura delle grotte: il Proteo - Anche se gli scienziati sono stati a lungo dell'opinione che la vita senza sole e senza stagioni era praticamente impossibile, una serie di animaletti che vivono nel sottosuolo postumiese, testimoniano proprio il contrario. L'abitante più noto del mondo ipogeo di Postumia è sicuramente il proteo (proteus anguinus), una sorta di salamandra bianca e cieca, ma non è l'unico. La varietà della vita ipogea, ma anche le sue caratteristiche e particolarità, possono essere scoperte dai visitatori nella parte delle grotte dedicate al Proteo, dove si possono ammirare esemplari nel loro habitat.



Le grotte sono aperte tutto l'anno - La visita turistica delle Grotte di Postumia dura circa un'ora e mezzo, le grotte sono aperte tutti i giorni dell'anno. Per tutti coloro che desiderano fare un'esperienza diversa nel sottosuolo di Postojna, esistono anche speciali visite del mondo sotteraneo, di esperienza che vengono fatte in gruppi minori, con attrezzatura speleo e che regalano ai visitatori la sensazione di entrare per primi in questo regno sotterraneo. La temperatura nelle Grotte di Postumia è costante tutto l'anno e si aggira sui 10°C; per la visita, oltre a calzature comode e vestiti caldi, non occorre una particolare attrezzatura. Davanti all'ingresso è comunque a vostra disposizione anche il noleggio di mantelline.



Per maggiori informazioni: www.postojnska-jama.eu