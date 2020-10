La splendida Ferrara e il suo territorio: scoprirli in bicicletta

Tutti mezzi da impiegare per vivere le meraviglie artistiche rinascimentali di Ferrara, l’universo naturalistico del Parco del Delta del Po, Comacchio e le sue suggestioni sull’acqua. Ad organizzare tour e a dare consigli ai turisti amanti dei pedali c’è Visit Ferrara, che propone servizi ed ospitalità bike friendly e tour guidati per cicloturisti di uno o più giorni.



Itinerari giornalieri -Visit Ferrara per la stagione autunnale ha inoltre ideato nuovi itinerari giornalieri che, dall’11 ottobre al 1° novembre 2020, coinvolgeranno gruppi di appassionati in bellissime pedalate nel territorio di tutta la provincia ferrarese. Itinerari guidati con partenza e arrivo programmati e posti limitati, realizzati a cura di Link Tours e con la collaborazione del Comune di Ferrara, il Comune di Argenta e Metropoli di Paesaggio. Esperienze “all inclusive” comprensive di pranzo, visite guidate nei luoghi di interesse e mezzi di trasporto, con la possibilità di prenotare il pernottamento e di noleggiare biciclette sul posto.



Delizie Estensi - Un altro esempio: domenica 18 ottobre il tour è “In bicicletta per le Delizie Estensi”, residenze rinascimentali della famiglia D’Este; un percorso che da Ferrara si immerge nelle campagne ferraresi per 19 km fino a Voghiera. Si partecipa ad una visita guidata alla Delizia del Belriguardo e poi si prosegue per altri 8 km fino alla Delizia del Verginese. Dopo il pranzo, si parte per la Chiusa di Sabbioncello, pedalando per 15 km, e poi sul battello si percorre il Po di Volano, fino a Ferrara. Il tour di 42 km è per un massimo di 32 persone. Il prezzo è di 50 euro a persona.



Il Grande Fiume - Domenica 25 ottobre si pedala “In bicicletta lungo il Grande Fiume verso Ro Ferrarese”. Un tour che da Ferrara giunge a Francolino, per prendere il percorso cicloturistico della Destra Po e giungere, ammirando gli scenari creati dal fiume, a Ro Ferrarese dove sorge il Mulino sul Po. Da qui si ritorna indietro fino a Baura, dove si pranza. Dopo i 40 km già percorsi, si riparte fino al nuovo pontile di Baura, per imbarcarsi in motonave e tornare alla Darsena di Ferrara. Il prezzo complessivo è di 30 euro a persona.



Il Ciclista Lento - Il weekend dal 30 ottobre al 1° novembre 2020 è occasione anche per partecipare al Festival del Ciclista Lento, con eventi che celebrano il piacere di pedalare con lentezza alla scoperta del territorio ferrarese. Il 31 ottobre ci sarà la Pedalata più lenta del mondo: 5 km da percorrere in 5 ore con partenza e arrivo dal velodromo di Ferrara, per fare il giro della città accompagnati dai racconti di scrittori della bicicletta, con soste per degustare tutta la bellezza del centro estense.



Per maggiori informazioni: www.visitferrara.eu