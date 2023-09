La Spezia: Marelibera, Festival della vela solidale

Sono in programma tre giorni di sport, incontri, laboratori, concerti, musica, scienza e, soprattutto, uscite in mare in barca a vela.

Promosso dall’Unione Italiana Vela Solidale, organizzato dall’associazione spezzina La Nave di Carta, Marelibera è una festa di mare inclusivo e senza barriere, per tre giorni di sport, incontri, musica, scienza e uscite in mare sulle barche messe a disposizione da associazioni sportive, sezioni della Lega Navale, da circoli velici e da armatori privati, chiamati a partecipare a questa gara di solidarietà. Lo scopo è dare a tutti, nessuno escluso, la possibilità di provare l’emozione della navigazione a vela, secondo la parola d’ordine: “Tutti a bordo!”. Ci si iscrive alla veleggiata del 30 settembre e alla parata del 1° ottobre (aperta anche alle barche a motore) sul sito www.navedicarta.it .

Novità di questa edizione di Marelibera, che si svolge in concomitanza con La Notte Europea dei Ricercatori, in calendario per il 29 settembre, è lo spazio dedicato alle scienze del mare, curato dall’INGV, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con CNR-ISMAR, CNR-ICMATE, ENEA, UNIPI, UNIPV e CMRE e con una rete di associazioni impegnate in progetti di Citizen Science sul mare. “La scienza include, includi la scienza” è il filo conduttore delle attività rivolte a scuole, associazioni del Terzo settore e alla cittadinanza.



L’edizione 2023 di Marelibera festeggia anche il ventennale dell’Unione Italiana Vela Solidale (UVS) nella quale sono raccolte le principali associazioni che operano nel sociale attraverso la navigazione a vela. Fondata nel 2003 da La Nave di Carta, Fondazione Exodus, Non Solo Vela e Mal di Mare, l’UVS conta attualmente 20 associazioni aderenti, presenti su tutto il territorio nazionale. In due decenni di attività le associazioni UVS hanno fatto navigare più di 120 mila persone. Le associazioni UVS sono: I Tetragonauti, Milano; NonSolo Vela, Genova; Fondazione Tender To-Nave Italia, Genova; La Nave di Carta, La Spezia; Fondazione Exodus, Elba; Amici della Darsena Romana, Civitavecchia; Mal di Mare, Roma; Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà, Frascati; Un Ponte nel Vento, Ischia; Associazione Life, Napoli; Gv3 a gonfie e vele verso la vita, Brindisi; Velaki, Monopoli; Sportinsieme Sud, Barletta; Marinando, Rimini; Marinando Ravenna; Vela 21, Cervia; Centro Koros, Catania; Associazione GPS, Porto Torres; New Sardinia Sail, Cagliari.

Marelibera si svolge con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023 nel settore Cultura, con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Marina Militare, Guardia Costiera, CLSA- Aeronautica, CNeS-Polizia di Stato, Ufficio scolastico Regionale Liguria, Tarros Group, Registro Italiano Navale, INGV. Ha il patrocinio della Regione Liguria e dei Comuni della Spezia, Lerici e Portovenere.