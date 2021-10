Halloween: dolcetto o scherzetto al Castello di Grumello

Un vero maniero per un pomeriggio di divertimento… da paura: siamo al castello di Grumello , non lontano da Bergamo , per la tradizionale festa di Halloween che quest’anno si svolge in una formula rinnovata all’insegna della massima sicurezza anti-Covid: l’appuntamento è per domenica 31, per una giornata speciale dedicata alle famiglie che possono approfittare dell’occasione per mettersi alla prova e divertirsi. In programma per i bambini c’è uno spettacolare gioco avventura “La grande festa del plenilunio” suddiviso in tre turni, mentre i genitori possono visitare il castello e le sue splendide cantine storiche.

Nell’arco della giornata l’ingresso al Castello è proposto secondo tre turni di accesso, per evitare ogni possibile affollamento: il primo alle 11 del mattino, il secondo alle ore 14, il terzo alle 15.45. Protagonisti i bambini, che ormai hanno fatto proprio un appuntamento tipico del mondo anglo-sassone, ma entrato a pieno diritto nella classifica delle feste più attese del periodo autunnale anche nel nostro Paese. Il celebre gioco “Dolcetto o scherzetto?”, è ormai diventato un classico anche per i bambini di casa nostra, i quali hanno imparato ad aggirarsi tra le case e nei negozi in piena naturalezza, in cerca di piccoli dolci in dono e di divertimento.

Per celebrare Halloween in modo davvero originale il Castello di Grumello invita i bambini tra i 5 e i 13 anni a cimentarsi in un’avventura fantastica, naturalmente indossando speciali costumi a tema e trasformandosi in protagonisti di una storia incredibile, da vivere insieme agli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago. Il format recita che la luna è ormai piena ed è tempo di festa per tutti i popoli delle Terre di “Eledin”: elfi e fate, streghe e stregoni, maghi e fauni sono giunti a corte per celebrare la grande festa del plenilunio. Ma durante i preparativi si scopre che un grande meteorite potrebbe oscurare il cielo e dare il via libera alle tremende “creature della notte”: tutti sono quindi chiamati a partecipare alla sfida per far trionfare le forze del bene.

E dato che la festa deve essere tale anche per i genitori, mentre i piccoli si divertono sotto la sorveglianza degli animatori, i genitori si rilassano con una visita al castello e alle sue cantine plurisecolari, con degustazione di vini e con possibilità di acquisti.

Per informazioni dettagliate: www.castellodigrumello.it