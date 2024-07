Gustosa Sappada, il Festival della gastronomia di montagna

Si riafferma lo spirito della manifestazione, che mira a dare risalto alle eccellenze gastronomiche della località e della vicina Forni Avoltri, e il ruolo da protagonisti riservato agli chef del posto, chiamati a presentare un menù degustazione studiato ad hoc e con un tema specifico, che per questa quarta edizione è la sostenibilità. I ristoranti, i rifugi, le botteghe alimentari e le gelaterie, per un totale di 20 esercizi partecipanti all’iniziativa, preparano per l’occasione piatti e proposte gastronomiche utilizzando in primo luogo prodotti a chilometro zero, che rappresentano un valore per il territorio. I turisti possono così partecipare ad un tour gastronomico tra Sappada e Forni Avoltri lungo ben nove giorni, godere della rinomata offerta del settore agroalimentare delle due località e partecipare a degustazioni di prelibati formaggi fatti con il latte delle vacche che pascolano in quota e insaccati locali nelle caratteristiche botteghe del paese, oppure concedersi un pranzo o una cena in uno dei tanti ristoranti e rifugi che propongono il meglio della cucina tipica locale.