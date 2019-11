Gite fuori porta: gli appuntamenti di gran gusto

I viaggiatori in cerca di un’occasione per una gita fuori porta all’insegna del gusto trovano, nel fine settimana 22 – 24 novembre , sapori intensi e tipicamente autunnale in tutta Italia. Le carni più gustose, ma anche la polenta e i piatti tipici della cultura contadina sono protagonisti di numerose sagre, mentre cominciano a fare capolino le prime manifestazioni di carattere natalizio, dedicate al cioccolato e ad altri dolci tipici. Ecco una selezione degli eventi più interessanti.

FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARÀ - Isola della Scala (Verona) – Secondo fine settimana con le tradizioni enogastronomiche d'autunno, protagoniste di numerosi eventi dedicati ai piatti tradizionali della cucina povera della regione, con spettacoli per famiglie e stand artigianali. La manifestazione prosegue fino a domenica 24 novembre. Il bollito, protagonista della sagra nasce infatti con l'intento di sfruttare tutte le parti degli alimenti di cui un tempo si disponeva, mentre la pearà è una salsa cremosa pepata che accompagna le carni. Durante la sagra si possono assaggiare anche altri piatti tipici come le tagliatelle con i fegatini, tortelli in brodo, trippe e, ovviamente, il risotto all’isolana. INFORMAZIONI - www.fieradelbollito.it



CIOCCOLATO IN FRANCIACORTA E PRODOTTI LOCALI - Monticelli Brusati (Brescia) - Weekend di dolcezza in Franciacorta, con assaggi di cioccolato, prodotti tipici e spettacoli. Dal venerdì 22 a domenica 24 novembre Monticello Brusati propone, in occasione della festa dei Santi Patroni, dolci, castagne, vin brulè e tutto il gusto del cioccolato. Ci sono anche momenti ludici e didattici per grandi e piccini. Il programma della manifestazione è online sul sito: www.promonticelli.it.



MERCATO DEI VINI DEI VIGNAIOLI INDIPENDENTI - Piacenza – Sono oltre 600 i vignaioli indipendenti di tutta Italia che convergono presso i padiglioni della fiera di Piacenza per raccontare le proprie esperienze di fatica e di soddisfazione con centinaia di varietà di vini differenti. L’appuntamento è da sabato 23 a lunedì 25 novembre con 13.000 metri quadri espositivi, 600 vignaioli e oltre 2.500 vini, 500 carrelli e 20 Artigiani del Cibo; una bella occasione per conoscere le storie di uomini e donne che vivono e lavorano la terra prendendosi cura di una valle, una collina, un pendio di montagna o un appezzamento in pianura, producendo vini di grande qualità. I vini si degustano insieme a formaggio, salumi emiliani e toscani, pane tradizionale e dolciumi. Ingresso intero: € 15.00 per un giorno, € 20.00 per due giorni (comprensivo di calice per degustazioni). INFORMAZIONI www.mercatodeivini.it.



SAGRA DI SUVERETO, SAGRA DEL CINGHIALE - Suvereto (Livorno) – Tre domeniche di gusto nella campagna toscana con la deliziosa carne di cinghiale preparata seguendo le ricette locali, servita in un'atmosfera tipicamente medievale. Appuntamento il 24 novembre e poi ancora l’1 e l’8 dicembre con tanta buona gastronomia, mostre, spettacoli di strada, rievocazioni storiche con arcieri, musici e insegne lungo i vicoli, le piazzette, i chiostri e i gioielli d'arte del borgo, nell’atmosfera festosa delle tradizioni contadine, Ci sono il mercatino dell’artigianato e delle produzioni locali, artisti del legno e del metallo e soprattutto tante gustose ricette della cucina tipica locale, olio e il vino. INFORMAZIONI www.suvereto.net



SAPORI D'AUTUNNO - Lavagna di Comazzo (Lodi) – Secondo fine settimana di gusto con i piatti della tradizione lombarda e tante prelibatezze tipiche. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre i palati festeggiano nella sagra organizzata dai volontari de La Pulentada; l'oratorio di Lavagna di Comazzo, in Piazza S. Bassiano. A disposizione dei visitatori c’è una tensostruttura riscaldata, con tanti buoni piatti "autunnali tra cui la cassoeula con polenta, lo stinco al forno con patate, la trippa, lo stracotto di maiale, polenta e zola, torta paesana e altro ancora. Ci sono poi gli spettacoli di intrattenimento serale, con diversi generi di musica e show di comicità. Lo stand gastronomico è aperto il venerdì e il sabato dalle ore 19.30 alle 21.30 circa; la domenica anche a pranzo, dalle ore 12.30. INFORMAZIONI sagralapulentada.webnode.it.



NOVEMBER PORC – Sissa, Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca (Parma) – Continua la gustosa staffetta tra quattro città che si passano il testimone in onore del maiale: dopo gli appuntamenti a Sissa, a Polesine Parmense a Zibello, la festa si conclude da venerdì 22 a domenica 24 novembre, a Roccabianca con "Armonie di Spezie e Infusi”. Oltre agli stand gastronomici e a tante esperienze di gusto, ci sono visite guidate a cantine e zone di produzione. E, dato che l’umidità favorisce la stagionatura del Culatello di ZIbello DOP, facciamo nostro il claim dell’evento: speriamo ci sia nebbia! INFORMAZIONI www.novemberporc.com.



BACCANALE - Imola – Ultimo fine settimana all’insegna della bontà in compagnia di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori in cui abbandonarsi ai piaceri della tavola: fino a domenica 24 novembre i buoni sapori sono protagonisti di una festa che ha come tema conduttore “Il gusto dei ricordi": il cibo è raccontato facendo rivivere la memoria di un piatto di famiglia, di un sapore, anche molto semplice, che ha segnato la vostra infanzia, riaccendendo un momento di festa e storia. Tanti gli eventi dedicati anche ai più piccini; laboratori, giochi e animazione e la possibilità di "curiosare" nelle aziende agricole che propongono i loro prodotti in fiera. INFORMAZIONI: www.baccanaleimola.it



FESTA DELLA CICERCHIA - Serra de’ Conti (Ancona) - Weekend di gusto e tradizioni nelle Marche, da venerdì 22 a domenica 24 novembre: Serra de’ Conti, splendido borgo medievale, rende onore a un legume povero e mira promuovere le produzioni rispettose dell’ambiente. Nel suggestivo centro storico cantine, grotte, locande e osterie sono pronte ad accogliere i visitatori per degustare il piatto protagonista della festa, proposto in tante ricette tradizionali marchigiane. Oltre alla cicerchia si scoprono i vincisgrassi, il bostrengo, il coniglio in porchetta, le pappardelle all’anatra e molto altro ancora. Ci sono anche spettacoli folkloristici, musica dal vivo, esibizioni di ballo e iniziative per i bambini. INFORMAZIONI: www.cicerchiadiserradeconti.it



BEERCATANIA . Catania - Le nuove birre artigianali locali provenienti dai 20 migliori birrifici della Sicilia si incontrano nell’ultimo weekend di novembre, da venerdì 22 a domenica 24 presso l’Ex Mercato Ortofrutticolo. Oltre a boccali spumeggianti ci sono numerosi eventi per approfondire la conoscenza sul mondo brassicolo artigianale. Nell’area c’è anche un’area food che aiuta ad accompagnare le degustazioni di birra con panini gourmet, arancini, schiacciate, pane cunzato, fritture, e tante altre specialità siciliane. Ci sono anche musica live e dj set. INFORMAZIONI www.beercatania.it