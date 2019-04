Gite di gusto: gli appuntamenti fuoriporta più golosi

GURMANDIA - Treviso – Un goloso weekend primaverile in compagnia delle migliori specialità culinarie artigianali italiane: a Treviso da sabato 13 a lunedì 15 aprile nella cornice offerta da Opendream, l’ex stabilimento di ceramiche Pagnossin è possibile intraprendere un vero viaggio gastronomico tra le migliori specialità artigianali italiane con i prodotti proposti da oltre 200 espositori: ci sono salumi, formaggi, dolci, vini, birre, prodotti ittici e lievitati della migliore tradizione italiana. Sono anche in programma talk show e show cooking per scoprir i segreti di numerosi chef di tutta Italia. Non manca una zona dedicata a food truck e cocktail bar INFORMAZIONI - gourmandia.gastronauta.it.



MASTRO BIRRAIO - Santa Lucia di Piave (Treviso)- Continua fino a domenica 14 aprile l’appuntamento con i boccali spumeggianti e con le birre di ogni colore, bionde, rosse e scure, anche home made. A disposizione degli appassionati due padiglioni fieristici per scoprire tanti nuovi sapori e i segreti della birra di produzione artigianale. Mastro Birraio propone centinaia di birre diverse per gusto, composizione, doratura e fermentazione; ogni fine settimana si alternano 20 diversi birrifici e 10 gastronomie di alta qualità. Ci sono corsi di degustazione, di abbinamento e di produzione "casalinga" e artigiana di questa antica bevanda, mostre tematiche sul mondo del bar e visite guidate ai birrifici locali. Tutti i giorni intrattenimento con musicisti e artisti di strada. INFORMAZIONI: www.fierabirra.it.



STREEAT FOOD TRUCK FESTIVAL - Bassano del Grappa (Vicenza) - La carovana dei migliori Food Truck d'Italia riparte per una nuova tappa del tour interamente dedicato al vero Street Food di qualità. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile è la volta di Prato Santa Caterina a Bassano del Grappa (VI). Come di consueto, ci sono tantissime specialità provenienti da tutte le regioni d’Italia proposti da allegri veicoli tra cui Ape Car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie. Un modo di mangiare allegro, divertente e all’insegna di prodotti di qualità al giusto prezzo. Ci sono anche birre artigianali made in Italy e musica scelta da Claudio Trotta di Barley Arts. Orari: venerdì dalle 16.00 all’ 01.00 – Sabato: ore 11.00 – 01.00. Domenica: ore 11.00 – 00.00. INFO: www.streeatfoodtruckfestival.com/



COURMAYEUR CHEESE MARKET - Courmayeur (Aosta) – Weekend delle Palme all’insegna del gusto tra i monti della Valle d'Aosta: sabato 13 e domenica 14 aprile a Courmayuer, ai piedi del Monte Bianco, si possono assaporare tutte le eccellenze casearie prodotte nella zona. Ci sono burro, formaggi di capra, di pecora o di mucca e soprattutto la migliore fontina DOP: si tratta sempre di prodotti di eccellenza, da degustare in loco o da acquistare. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 17.00. INFORMAZIONI: www.courmayeurmontblanc.it.



CIBUS OFF – Parma – Prende il via il calendario di eventi 2019 di Parma UNESCO Creative City of Gastronomy: fino a domenica 14 aprile la kermesse fa da corollario a Cibus Connect, riservata agli operatori. Gli spazi di Piazza Garibaldi e dei Portici del Grano, nel cuore di Parma, ospitano numerosi appuntamenti tra cui gli showcooking organizzati da ALMA - La Scuola internazionale di Cucina Italiana - con chef stellati come Moreno Cedroni, Giuliano Baldessari e Matteo Metullio, tavole rotonde curate dall’Università degli Studi di Parma e momenti musicali sotto la regia di Verdi Off. INFORMAZIONI www.parmacityofgastronomy.it/cibus-off/



GUSTOSAMENTE - Luzzara (Reggio Emilia)- Domenica 14 aprile le strade del paese ospitano la quarta edizione di questo piacevole evento dedicato ai sapori del territorio. Ci sono spazi dedicati allo street food, uno spazio allestito con tavoli e panche, sede anche di un dJ set, dall’ora dell’aperitivo in poi. La giornata è arricchita dalla presenza di artisti di strada e dal Mercato di Terre dei Gonzaga, con spettacoli e attività per bambini e per adulti e dallo show cooking di un cuoco molto noto al pubblico televisivo.



FIOR FIOR DI SALAME - Rubiera (Regio Emilia) - Una bella festa di sapori in compagnia dei migliori salami e dei sapori tipici della cucina emiliana: domenica 14 aprile la cittadella di Rubiera, situata sulla Via Emilia, racconta la tipica cucina reggiana e soprattutto il suo prodotto principe: il prelibato salame locale, con tanto di concorso che, alla fine della giornata di festa, decreterà il migliore prodotto fatto "in casa". Ci sono tante bancarelle allestite per le strade, in cui degustare insieme al salame altri prodotti tipici tra cui lo gnocco fritto, la polenta e casagai fritti, e le immancabili tagliatelle fatte a mano e condite con il ragù. E, quando si è sazi di buoni sapori, si può fare una passeggiata nel centro storico, per ammirare le Torri dell'Orologio e della Campana (sec XVI), e il complesso monumentale della Corte Ospitale (sec. XV). INFORMAZIONI: www.comune.rubiera.re.it.



SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO - Ladispoli (Roma) – Grande protagonista della tradizione gastronomica romana, al carciofo è dedicata, da venerdì 12 a domenica 14 aprile, una bella sagra in cui scoprire, oltre alle proprietà organolettiche e terapeutiche di questo ortaggio, soprattutto il suo sapore delizioso, interpretato dalla tradizione culinaria romanesca. Ci sono anche le specialità e i prodotti di molte regioni d’Italia, mentre l’atmosfera è allietata da spettacoli, performance musicali, cabaret e giochi pirotecnici In occasione della sagra, i migliori ristoranti locali offrono con menù a tema dedicati naturalmente al carciofo. INFORMAZIONI: www.prolocoladispoli.it.



FESTA ALL'ITALIANA DEI MONTI DAUNI – Lucera (Foggia) – Continua, fino a domenica 14 aprile, la terza edizione della Festa che anima il centro di Lucera: l’appuntamento è in piazza Matteotti, di fronte alla Villa Comunale dalle ore 10.00 alle 22.30. Ci sono espositori di vario tipo, dai prodotti tipici, all’artigianato, dai prodotti per la casa a quelli per l’agricoltura, il turismo e il commercio. Durante tutti i giorni della manifestazione gli orari di apertura sono al mattino dalle 9.00 alle 13.30, e al pomeriggio dalle 15.30 alle 23.30. Informazioni sula pagina Facebook dell’evento.