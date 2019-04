Vinitaly 2019: tutte le eccellenze del vino e dei distillati

Ecco qualche appuntamento a cui non mancare.



- Domenica 7 aprile alle ore 12.00 presso il Padiglione 4, nello Stand E6 sarà svelata la prestigiosa bottiglia “Asolo Prosecco Superiore DOCG Limited Edition 1881", realizzata dalla designer Chiara Andreatti. Durante questa esclusiva anteprima presentata tra i nuovi progetti di Montelvini si potrà gustare di un light lunch firmato dallo Chef Graziano Prest del Ristorante Stellato Tivoli di Cortina.



- Lunedì 8 aprile dalle 16 alle 17, nell’Area Comune del Padiglione 2 di Sicilia, ci sarà la possibilità di assistere ad un seminario dove saranno illustrati i report realizzati da Nielsen e Wine Intelligence, per il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia. “La Doc Sicilia e i mercati Italia, USA e Germania: numeri e tendenze” sarà incentrato sulle performances dei Vini Sicilia Doc in Italia e USA.



- Martedì 9 aprile alle 14.00, nell’Area Istituzionale Regione Piemonte, al Padiglione 10 Area G2, il Consorzio di Tutela dell'Ovada DOCG, in occasione dell'Anno del Dolcetto presenterà una degustazione di annate recenti e indietro nel tempo dell’Ovada DOCG risalendo fino al 2004. Si illustreranno le sinergie attivate per promuovere l’Ovada DOCG, puntando a fare sistema e rilanciare l’economia del territorio partendo dal vitigno che vi affonda le radici, all’insegna della qualità e dell’accoglienza, quindi in prospettiva all’Enoturismo.



- Mercoledì 10 aprile alle ore 11, nel Padiglione 10 al primo piano, il Consorzio di Tutela di Manduria sarà presente con una ricca selezione di 70 etichette di Primitivo di Manduria DOP, Primitivo di Manduria Riserva e Primitivo di Manduria DOCG Dolce naturale. Sarà un bellissimo incontro dove poter approfondire il rapporto tra terra e mare.



Non solo vino in questa edizione di Vinitaly 2019, durante la quattro giorni grazie all’azienda Sake Company presente in Fiera, ci sarà occasione per abbracciare la cultura giapponese con il Sake: una bevanda alcolica nata in Giappone, ottenuta con un antico processo di fermentazione del riso che vanta una lunghissima tradizione.



Il tema di Vinitaly 2019 è “L’Occidente incontra L’Oriente” e il Gruppo Allegrini, ha scelto il vino come mezzo per unire i popoli e le loro culture.

La novità è che, alla Fiera di Verona, la ristorazione del Gruppo Allegrini sarà curata da Carlo Cracco. Durante Identità Golose, oltre alla partnership con Cracco, è stata presentata anche una news enoartistica: la nuova etichetta Limited Edition de La Gorla, annata 2016, affidata all’artista giapponese Hiroyuki Masuyama.

I visitatori di Vinitaly potranno anche gustare una cucina di eccellenza, scegliendo tra varie proposte ad hoc all'interno degli spazi:

- Vinitaly Enolitech Gourmeat Bistrò, nel Padiglione F.

- Ristorante d’Autore, 1° piano Palaexpo.

- Speedy Goloso, nel Padiglione C.

- Beerstrò-A beer Experience, nel Padiglione C, area birre.



L’ingresso all’area fieristica di Vinitaly sarà riservato esclusivamente agli operatori del settore, ma la kermesse prevede degli eventi "a latere". Il più atteso è sicuramente il Fuori Salone Vinitaly and the City 2019 presso il Centro Storico di Verona dove avranno luogo una serie di eventi alla scoperta dei vini, dei sapori e delle tradizione delle diverse regioni italiane.



Per scoprire tutti gli appuntamenti, gli incontri del dentro e fuori salone, consigliamo di visitare il sito: www.vinitaly.com



Di Indira Fassioni