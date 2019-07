Gite d’estate: le sagre più golose

FESTA DEL PROSCIUTTO - Sauris (Udine) - I prodotti più gustosi della Carnia danno appuntamento fino a domenica 21 luglio con eventi di musica, artigianato, divertimento e sport. Protagonista è il delizioso prosciutto crudo di Sauris, ma ci sono anche i salumi affumicati, la birra, le marmellate, gli sciroppi e il miele. Lungo le strade di Sauris di Sotto sono aperti gli stand in cui gustare speck, gnocchi, carni grigliate, dolci e, ovviamente, il prosciutto crudo locale, dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio, aromatizzato con ginepro ed erbe, e stagionato per circa 30 giorni. Ci sono anche il mercatino dedicato ai prodotti dell'agroalimentare carnico e all'artigianato locale, giochi per i bambini e la possibilità di visite guidate al Prosciuttificio Wolf. INFORMAZIONI www.sauris.org.



FEHTA DOU PAN NER (SAGRA DEL PANE NERO) - Marine di Peloz (Aosta) – E’ un pane speciale, fatto di farina i segale e arricchito con castagne, cumino e frutta secca. Un tempo veniva cotto una volta l'anno nei forni comunitari delle borgate e poi essiccato, e costituiva la base alimentare di tutto l'anno. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, il villaggio di Marine, in Valle d'Aosta, ricorda con una bella sagra questi usi e tradizioni: la “Fehta dou pan ner”, ossia la Festa del pane nero, celebra la memoria di questo rito comunitario e, come voleva l’uso nei giorni di festa, propone questo pane speciale accompagnato da capretto, insaccati e polenta. Ci sono anche animazioni con laboratorio di produzione del pan ner, visite guidate al villaggio, al forno, alla scuola del pane e al mulino INFORMAZIONI Pro loco di Perloz



SAGRA DEL PESCE - Chioggia (Venezia) - Dieci serate dedicate al mare nel centro storico di Chioggia con stand gastronomici in cui degustare tutte le prelibatezze del pesce e dei piatti tipici locali, allestiti da venerdì 12 a domenica 21 luglio lungo Corso del Popolo a Chioggia. Tutte da scoprire le ricette più classiche come il pesce in "saore", le vongole e le cozze in "cassopipa", la frittura, le sogliole ai ferri, i fasolari gratinati e le tradizionali grigliate miste di pesce dell'Adriatico. Inoltre, ogni sera dalle ore 21.30 sono in programma spettacoli gratuiti di teatro, musica e cabaret. INFORMAZIONI: www.facebook.com.



SAGRA DEL POLASTREL - Monzambano - Mantova – Una sagra davvero “ruspante” è quella in programma nel Mantovano, in coincidenza con la festa della Madonna del Carmine: da venerdì 19 a lunedì 22 luglio è il momento in cui riscoprire i sapori della cultura contadina nel più semplice dei piatti: il pollo ai ferri. Ci si ritrova in piazza a mangiare, ballare e ristorarsi con bibite e buon vino. Gli stand gastronomici aprono alle ore 19.00 sabato e domenica, alle ore 19.30 nei giorni di venerdì e lunedì. Ci sono anche il mercatino dell’artigianato e i giochi gonfiabili per i bambini. INFORMAZIONI www.terrealtomantovano.it.



DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO - Montechiarugolo (Parma) – Continuano gli appuntamenti serali del venerdì, fino al 19 luglio, presso il borgo medievale di Montechiarugolo, con le vie del centro che si trasformano in una vetrina di prodotti naturali e artigianali accompagnati da spettacoli e mostre. Le strade si popolano di bancarelle che propongono prodotti naturali a base di erbe, miele ed essenze naturali, tra cui saponi, cosmetici e balsami, oggetti di découpage, bigiotteria, monili in pietre dure, corallo e argento, stoffe dipinte e molto altro. Tutte le sere concerti ed esibizioni dal vivo in Piazza Mazzini; per i bambini invece, in via Roma, ci sono spettacoli di giocoleria, magia e bolle di sapone. INFORMAZIONI www.comune.montechiarugolo.pr.it.



FESTIVAL NATURAE - Lido di Classe (Ravenna)- Il Festival è nato per promuovere le meraviglie naturalistiche della zona: è articolato in sei giornate a tema, uno per ciascun giorno, per declinare i diversi aspetti del rapporto tra uomo e natura. Si comincia lunedì 22 e si continua fino a domenica 28 luglio, con eventi sul tema "il rapporto tra l'uomo e la natura", proiezioni di film all'aperto, escursioni, concerti, laboratori, mostre, degustazioni. Il Festival prende il via a Lido di Classe, ma prevede appuntamenti in location open air, tra cui la Riserva Naturale della Duna Costiera Ravennate e la foce del Torrente Bevano, Il Cinema Arena del Sole, Il Giardino Selvatico, Il Parco del Delta del Po e Ravenna. INFORMAZIONI www.festivalnaturae.it



SAGRA DEL FUNGO PORCINO CON POLENTA - Massa Macinaia di Capannori (Lucca) – I buoni sapori del bosco sono al centro di ben cinque gustosi weekend, da sabato 29 giugno a domenica 28 luglio, e di numerosi piatti della cucina tradizionale, accompagnati da ottimi vini locali. Protagonisti sono i preziosi funghi porcini della Garfagnana da gustare con la polenta di farina di mais macinata a mano, oppure con le penne o con i crostini di polenta. E per secondo ci sono ottime carni grigliate, dessert e la tradizionale Torta co' Becchi. La colonna sonora è assicurata dalle migliori orchestre di liscio della zona INFORMAZIONI: Pagina Facebook dedicata.



VULCANO DI BIRRA - Arcidosso (Grosseto) – Una festa all’insegna della birra artigianale dal gusto sano e naturale, senza conservanti: siamo alla seconda edizione di una bella festa in cui scoprire decine di birre diverse. L’appuntamento è per venerdì 19 e sabato 20 luglio, con tante cose buone da mangiare, musica e allegria, sempre a boccali alzati. Sede della kermesse è il Parco del Tennis di Arcidosso, borgo toscano sul Monte Amiata. Quattro le aree tematiche: CraftBeer (con quattro nuovi birrifici artigianali italiani); Food, in cui rifocillarsi con street food e cucina toscana; Live Music, con concerti ogni sera; e Fun, con l’area relax, mercatini d'artigianato, giochi per i bambini. Il punto forte della festa è il cratere del vulcano dal quale spillare da dieci diverse “colate” laviche oltre 20 tipi diversi di birra incandescente e dissetante. Ingresso gratuito . www.facebook.com/vulcanodibirraarcidosso



FESTA DELLA CIPOLLA DI VATOLLA - Vatolla di Perdifumo (Salerno) - Cinque lunghi weekend tra luglio e agosto, nella natura del Parco del Cilento, per scoprire uno dei prodotti principali di questo territorio: la cipolla di Vatolla. Si comincia sabato 13 luglio e si va avanti fino a domenica 25 agosto. La cipolla locale è dolce, dal colore bianco-dorato e dalla forma allungata, da scoprire nelle frittelle, oppure gratinata, nella zuppa, alla parmigiana, sulla pizza, in frittata e in mille altri modi. Ci sono anche laboratori didattici, serate danzanti e canti popolari. INFORMAZIONI: www.cipolladivatolla.com.