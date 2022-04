Giardini d'Agrumi a Gargnano per celebrare i limoni del Garda

I giardini dei limoni ammirati da Goethe -

Il paesaggio della sponda bresciana dell’Alto Garda è caratterizzato dallo svettare degli alti piloni in pietra delle limonaie, le più a nord del mondo. Si trovano soprattutto nella zona che va da Toscolano Maderno a Limone, con la massima concentrazione nell’area di Gargnano. Sono i “Giardini dei limoni” ammirati da Goethe. Uniche al mondo nel loro genere, testimoniano un’attività che, nel passato, aveva rivestito un ruolo molto importante per l’economia del Garda, che dal 1700 esportava i suoi limoni in tutt’Europa. Tipica la loro struttura, con pilastri di candide pietre sovrapposte (che d’inverno sostenevano la copertura fatta di vetri e assi), circondati su tre lati da alte mura pure di pietra e aperti sul quarto verso il lago: in queste serre venivano coltivati non solo i limoni, un’attività che oggi si è in parte perduta, ma anche aranci (per uso familiare) e cedri, destinati quasi esclusivamente alla fabbricazione dell'acqua di cedro", profumatissimo liquore distillato dalla buccia.porta alla scoperta di queste antiche coltivazioni e di quanto ancor oggi sopravvive, fra limonaie ancora attive, piccoli produttori, coltivazioni tradizionali. Un suggestivo percorso accompagna i visitatori a scoprire una ventina di giardini privati, eccezionalmente aperti al pubblico, dove venivano coltivati gli agrumi, e ancor oggi si coltivano. Il chiostro di San Francesco, fulcro della manifestazione, è dedicato alla bellezza e unicità degli agrumi gardesani ed ospita un mercato ad essi dedicato, con prodotti locali e tradizionali. Ristoranti e bar di Gargnano propongono menu a tema e gli alberghi offrono pacchetti turistici per i visitatori. Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero. La manifestazione si tiene anche in caso di pioggia.Veniamo ai dettagli del programma. Nella suggestiva e storica cornice del chiostro di San Francesco si tiene nelle tre giornate della manifestazione un Mercato dedicato agli agrumi, ai prodotti del territorio e all’artigianato locale. A fare da contorno, la tavola pomologica di agrumi gardesani, un’esposizione di storici attrezzi utilizzati per l’agrumicoltura e la mostra La mediterraneità dell’alto Garda negli acquerelli di Angela Petrini corredati da scenografici allestimenti floreali con agrumi creati da Floral Italian Style (progetto e direzione artistica di Rudy Casati, realizzazione a cura di Antonio Trentini). In programma anche incontri con esperti e conferenze.Sabato dalle 12.00 alle 18.00, domenica e lunedì dalle 10.00 alle 18.00 si può andare a piedi alla scoperta degli antichi Giardini d’Agrumi, eccezionalmente aperti al pubblico e animati alcuni da eventi speciali. È disponibile un servizio di bus navetta lungo alcuni tratti del percorso. Particolarmente suggestiva la vista delle limonaie dal lago: chi vuole goderne, può partecipare alle escursioni “Giardini d’Agrumi in barca” con partenza dal porto di Gargnano (a pagamento, informazioni dettagliate in loco). Inoltre la Limonaia Ecomuseo del Pra de la Fam di Tignale è visitabile gratuitamente : domenica, alle ore 15, in programma una visita guidata gratuita a cura del prof. Domenico Fava.Per maggiori informazioni: www.terresapori.it