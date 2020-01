Genova: un tuffo nell’arte con Antiqua 

Una vera e propria immersione nell’arte, alla scoperta dell’origine della bellezza e insieme tante occasioni per scovare gli oggetti giusti per circondarsene: è questa l’essenza della 30^ edizione di Antiqua , Mostra mercato di arte antica , in programma a Genova presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico da sabato 25 gennaio a domenica 2 febbraio. Quaranta tra i migliori antiquari italiani si riuniscono per dare vita a una preziosa galleria di arredi di alta epoca, sculture, tappeti, dipinti dal Cinquecento al Novecento, argenti e gioielli, sculture in marmo e lignee, ceramiche e vetri artistici, gioielli dell’ebanisteria, oggetti di arte orientale e art déco.

Gli appassionati di pittura trovano una straordinaria quadreria che mette in primo piano gli autori liguri - da Lazzaro Tavarone, Alessandro e Filippo Magnasco, Gioacchino Assereto e Giovanni Battista Carlone a Domenico Piola, Alfredo Luxoro, Antonio Discovolo, Oscar Saccorotti, Rubaldo Merello, Eugenio Olivari, Giovanni Governato, Giuseppe Sacheri, Enrico “Chin” Castello e Benedetto Musso – nomi importanti dell’Accademia di Brera come Paolo Borsa e Alessandro Barbieri, e poi ancora Pier Francesco Garola, Mario Nuzzi, Bernardo Canal, Carlo Portelli, Romolo Pergola, l’olandese Abraham Van Beijeren e il francese Henry Michel Levy.

Tra gli arredi sono da segnalare, tra gli altri, un raro piccolo scrittoio genovese della prima metà del XIX secolo, interamente lastronato in piuma di noce e massello di noce; un importante bureau à cylindre del periodo del Direttorio interamente impiallacciato in piuma di mogano cubano e piano in marmo nero del Belgio. Ci sono poi una importante caffettiera Luigi XVI in argento punzone Torretta, un “Trittico di delfini” della fine del XVII secolo in legno intagliato e dorato, proveniente dalla bottega di Filippo Parodi, una grande pendola parigina - periodo Impero, in bronzo cesellato e dorato al mercurio e quadrante in porcellana bianca firmato Sezille,Palais Royale - una scultura lignea policroma di Madonna con bambino della scuola spagnola del ‘500 e un mandala in rame finemente lavorato con l’antica arte del repoussé e doratura in oro 24k fissato a caldo.

Antiqua è anche un’occasione di valorizzazione del patrimonio culturale della città: quest’anno rafforza la sinergia con il Teatro Carlo Felice, con iniziative di cultura, musica e attività promozionali. “Il Teatro viaggia nel tempo - secondo atto” ripercorre, attraverso una selezione di materiali d’archivio editoriali e musicali, la storia del Teatro Carlo Felice, insieme a strumenti musicali veri o frutto dei laboratori didattici organizzati dalla Fondazione con istituti scolastici liguri.

Antiqua è aperta tutti i giorni da sabato 25 gennaio a domenica 2 febbraio, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20, nel fine settimana dalle 10 alle 20.

Il biglietto d’ingresso costa 12 Euro, 8 Euro il ridotto.

Reciprocità negli sconti riservati ai visitatori e agli espositori di Antiqua e agli abbonati e ai possessori di biglietti della stagione 2019-2020 del Teatro Carlo Felice.

Info e anteprime sui pezzi in esposizione su: www.antiquagenova.it

Info per date e orari del Teatro Carlo Felice: www.carlofelice.it