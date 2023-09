Genova: al via il Salone Nautico Internazionale

Genova sui trasforma in una vetrina eccezionale per la nautica di tutto il mondo, con le migliori proposte del settore e con le ultime novità dalla produzione cantieristica, senza dimenticare i motori, l’elettronica e gli accessori, i servizi e il turismo. I numeri di questa edizione sono importanti: 1.043 brand esposti, oltre il 4,5% in più rispetto all'anno passato, oltre 1000 imbarcazioni presenti dai 2 a 40 metri di lunghezza; 184 novità in esposizione (+9,5% sul 2022).

Il rinnovamento della location ha permesso di ampliare l’offerta espositiva con la realizzazione del nuovo Waterfront di Levante. I lavori si concluderanno nel 2024, ma già da questa edizione le aree strategiche per il progetto del Salone Nautico sono pienamente fruibili: la recente apertura dei canali navigabili, la realizzazione della spettacolare isola che fa da cornice al Padiglione Blu e le nuove banchine espositive mettono a disposizione sin d’ora 150 ormeggi in più (saranno 250 a regime) con un incremento in termini netti di spazio espositivo complessivo tra il 13%e il 15%.

Leggi Anche Sagre gastronomiche: gli eventi del weekend con i sapori di fine estate

Il Salone ospita cinque segmenti merceologici: Yacht e Superyacht, Sailing World, Boating Discovery, TechTrade e Living the Sea, che si integrano alla perfezione all’interno del nuovo layout, regalando un’esperienza completa e coinvolgente, unica nel suo genere.

La manifestazione si apre con il convegno inaugurale "Industria nautica. La storia del futuro" alla presenza delle autorità istituzionali. Subito dopo, via libera ai visitatori che possono ammirare, provare o semplicemente sognare passeggiando in mezzo ad alcune tra le barche più belle del mondo.

Leggi Anche Parma e Busseto celebrano Giuseppe Verdi

In coincidenza con il Salone Nautico Genova è animata da il ricco cartellone di eventi delcon appuntamenti che coinvolgono l’intera città con concerti, mostre d’arte e giochi. Il programma completo è online sul sito https://www.visitgenoa.it.

Il 63° Salone Nautico è aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.30

Si accede da Piazzale Kennedy, 16129, Genova. I biglietti si acquistano esclusivamente online sul sito del Salone: https://salonenautico.com/