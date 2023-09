Sagre gastronomiche: gli eventi del weekend con i sapori di fine estate

Ecco allora dove scoprire, in tutta Italia, gli appuntamenti più ghiotti per una giornata all’insegna del gusto , da trascorrere in famiglia o con gli amici nel fine settimana 22-24 settembre.

SAGRA DEL SALAME D’OCA DI MORTARA, Mortara (Pavia) – Venerdì 22 e sabato 23 settembre appuntamento con il salame d’oca di Mortara per uno degli eventi gastronomici più importanti della Lomellina. Il salame d’oca di Mortara è prodotto IGP dal 2005 e la Sagra che lo celebra è un evento ricco di storia e di tradizione oltre che di gran gusto. Sono in programma assaggi e degustazioni del prelibato salame, da solo o in abbinamento ad altri piatti, ma anche rievocazioni storiche con centinaia di figuranti, con le acrobazie degli sbandieratori e per giocare al celebre “gioco dell’Oca” nella piazza di Mortara, per proclamare la contrada vincitrice della festa. Informazioni: www.sagradelsalamedoca.it.

SAGRA DELLA PATATA DI LAZZATE, Lazzate (Monza Brianza) – Da giovedì 21 a domenica 24 Lazzate festeggia nella Sagra delle Patate la tradizione e i frutti della terra, e nello stesso tempo celebra Alessandro Volta, il quale ebbe il merito di diffondere il prezioso tubero che, grazie alla sua facile coltivazione e al ricco apporto nutritivo, ha salvato intere popolazioni dalla carestia. Si racconta infatti che fu proprio l’inventore Alessandro Volta, quando il tubero fu importato dalle colonie spagnole, a coltivarlo per primo nel suo giardino di Lazzate: da qui poi si diffuse in tutta la Lombardia. I lazzatesi ricordano perciò questo antico legame in un weekend di festa, ricco di sapori e intrattenimento. Ci sono stand gastronomici, mostre, ristorazione e spettacoli che celebrano la cultura del territorio, mentre nel weekend successivo, sabato 28 e domenica 29 settembre, la festa continua con il Festival del Vino. Informazioni: www.lazzate.com.

VALTIDONE WINE FEST, Valtidone (Vicenza) – Quarto e ultimo appuntamento della rassegna enogastronomica che, nelle quattro domeniche di settembre, ha celebrato il gusto di una terra di confine. Valtidone Wine Fest nel mese tradizionalmente dedicato alla vendemmia offre il meglio della tradizione enogastronomica di un territorio di confine. L’ultimo evento è in programma domenica 24 settembre: in questa terra attraversata dal Po e protetta da una rigogliosa vegetazione, nella quale svettano imponenti castelli e fortificazioni, ci sono numerose occasioni per degustare i vini tipici del luogo: l’ultima tappa di questo tour enologico è a Pianello Val Tidone, alla scoperta dei vini frizzanti, tra cui il Gutturnio. Ad accompagnare questi ottimi vini ci sono gli squisiti prodotti tipici piacentini, tra cui la chisöla la pancetta, il batarö ai tortelli con la coda. Infine, concerti, cene, eventi di intrattenimento, visite guidate. Informazioni: www.valtidonewinefest.it.

FESTA DEL BACALÀ ALLA VICENTINA, Sandrigo (Vicenza) – Sandrigo, nel Vicentino, celebra ogni anno una festa in onore del baccalà: quest’anno le celebrazioni sono cominciate martedì 12 settembre: si prosegue fino a lunedì 25 con un ricco calendario di eventi nel corso dei quali vengono serviti circa 15.000 piatti di Baccalà alla Vicentina. La cittadina è considerata la patria di questo gustoso pesce, tanto da intrattenere forti legami di amicizia, culturali e commerciali con l’isola di Rost, nell’arcipelago norvegese delle Lofoten, importante luogo di pesca. Oltre al piatto tipico della tradizione, nei giorni della festa si possono degustare molte altre ricette tradizionali e innovative a base di baccalà, come gli spaghettoni di grano duro, i bigoli, gli gnocchi, il pasticcio, il baccalà in tempura, la pizza gourmet, il risotto, il sushi con il baccalà e molto altro ancora. Le principali piazze del paese sono animate da spettacoli di ogni genere e da dimostrazioni dal vivo della preparazione dei piatti della tradizione. Domenica 24 settembre in Piazza Garibaldi si svolge inoltre la cerimonia di nomina dei nuovi Cavalieri della Confraternita del Baccalà. Informazioni: www.festadelbaccala.com.

SAGRA DEL PESTO, Genova Pontedecimo (Genova) - Sabato 23 e domenica 24 settembre sono le due giornate dedicate alla 16esima edizione della Sagra del Pesto: appuntamento a Pontedecimo, Via Isocorte 13, Genova per due giornate in cui gli scout dell’associazione CNGEI, sezione di Genova, aspettano le buone forchette presso la Polisportiva SOMS La Fratellanza (sabato alle 19.30, e domenica anche a pranzo, alle 12.30) per una scorpacciata di pasta al pesto con il sottofondo di tanta buona musica live. Protagonisti dei menù sono i primi piatti, tutti a base di pesto, tra lasagne, trenette, testaroli, gnocchi e trofie, ma non mancano i secondi, come carne alla griglia, patatine fritte o cima alla genovese, e gustosi dolci. Il menù comprende anche piatti senza glutine. INFO: www.facebook.com.

FIERA DEL FUNGO DI BORGOTARO, Borgotaro (Parma) – Secondo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 settembre, nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano, alla scoperta di uno dei prodotti più prelibati del primo autunno: il fungo porcino. In questa zona se ne raccolgono quattro diverse varietà: Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus aestivalis e Boletus pinophilus. Borgo Val di Taro (o Borgotaro) dedica la consueta fiera annuale a questo prelibato prodotto del bosco, giunta quest’anno alla 48esima edizione. Allestita in piazza XI febbraio, la manifestazione propone alcuni interessanti momenti di cultura gastronomica, con show-cooking, degustazioni gratuite e il Mercato di Campagna Amica presso il quale assaggiare e acquistare prodotti a km zero. Oltre ai funghi sono presenti i prodotti d’eccellenza locali tra cui il Parmigiano Reggiano di Vacca Bruna, i prodotti da forno a base di farro bio, le confetture ai frutti di bosco, il miele e i prodotti dell’alveare, e poi ancora verdure bio e formaggi di capra freschi e stagionati. La fiera è anche l’occasione in cui visitare il Museo delle Mura a Borgo Val di Taro e il museo del cibo con un percorso espositivo che rivela storia e tradizioni del territorio. Informazioni: www.sagradelfungodiborgotaro.it.

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO, Poggio Renatico (Ferrara) – Tre lunghi weekend, da giovedì 21 a domenica 8 ottobre, per scoprire l bontà della salamina da sugo locale, protagonista di ottimi menù, dagli antipasti ai secondi, in molte gustosissime varianti. La sagra si svolge nella frazione di Madonna Boschi e propone tante prelibatezze, tra cui l’antipasto del contadino con salumi nostrani, il carpaccio di salamina cruda servito con grana e crema di aceto balsamico, i fagottini al ragù di salamina da sugo, il trittico di salamina composto da salamina cruda, cotta e patè, prodotta dai norcini locali, la coppa di testa e i fagottini al ragù di salamina da sugo, oltre a lasagne al forno con purea di zucca e tagliatelle del norcino. Nelle giornate di giovedì e venerdì l’apertura dello stand è prevista alle ore 19.30, mentre il sabato alle ore 19.15. La domenica invece solo a pranzo. È opportuna una tempestiva prenotazione. Informazioni: www.prolocomadonnaboschi.it.

SAGRA DELLA POLENTA DI SANTA MARIA IN SELVA, Treia (Macerata) – Secondo fine settimana in compagnia della polenta: sabato 23 e domenica 24 settembre si conclude l’edizione numero 47 della sagra organizzata dal locale comitato Sagra della Polenta. In programma un ricco calendario di eventi a partire dall'apertura degli stands gastronomici nei giorni di sabato per la cena, e le domeniche anche a pranzo. A disposizione degli ospiti ci sono grigliate, polenta anche con baccalà, frittelle di polenta, accompagnati da tanta buona musica. E per divertirsi ancora di più ci sono la Pesca di beneficienza, i tornei di burraco e di briscola, tanti momenti per ballare.

Leggi Anche Tour alla ricerca di prelibatezze fra i Musei del Cibo

SAGRA DEL FUNGO PORCINO DI ROMA, Roma – Appuntamento nella Capitale sabato 23 e domenica 24 settembre presso la sede dell’Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova, Via Castel Di Leva 371, per la terza edizione della Sagra del Fungo, in un weekend dedicato interamente al fungo porcino, con un ricco menù curato da rinomati chef ed esperti ristoratori. La sagra si svolge all’interno dell’AgriPark, il parco attrezzato e curato della Tenuta Biologica di Agricoltura Nuova, immerso nella campagna romana tra la Via Ardeatina e la Via Laurentina, all’insegna del buon cibo e dello svago spensierato. Oltre agli ottimi menù preparati dalle cinque trattorie presenti nel parco, sono in programma divertimenti e giochi per i bambini, laboratori tematici, attività sportive, tavoli da ping pong e biliardini. Si può visitare il punto vendita Biologico di NaturaSI con i prodotti della Cooperativa Sociale Integrata Biologica Agricoltura Nuova, girare tra le piste del My Fly Zone – Bike Park, il più grande parco bike di Roma, mentre gli amanti dei cani possono approfittare dell’area Agility Dog per divertirsi con il loro quattrozampe. INFO: agricolturanuova.it.

COUS COUS FEST, San Vito lo Capo (Trapani) – Si concludono domenica 24 settembre i dieci giorni di festa, iniziati venerdì 15, all’insegna del cous cous, un alimento patrimonio culturale immateriale dell'Unesco e punto di contatto di molte culture mediterranee. Il cous cous è un piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra culture: a San Vito è proposto in oltre 30 ricette servite ogni giorno, e il terreno su cui sono chiamati a cimentarsi gli chef professionisti che partecipano ai Campionati di Cous Cous per aggiudicarsi il titolo di Miglior Chef del Cous Cous Fest. La manifestazione è anche un grande momento di festa con musica e spettacoli. Informazioni: www.couscousfest.it.