Genova: le Feste tra pinguini, foche e lamantini

La vita dell’Acquario è infatti caratterizzata da tante nascite: con la guida di un esperto, il pubblico potrà conoscere la storia del lamantino, degli squali zebra, delle foche, dei pinguini, dei delfini nati da poco all’Acquario, approfondendo la conoscenza delle varie specie.



Notte con gli squali - Per i giovanissimi, il 29 dicembre riprendono gli appuntamenti con l’avventurosa esperienza della Notte con gli squali. I ragazzi, dai 7 agli 11 anni, sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte. Nel corso delle feste le Notti con gli Squali saranno disponibili anche giovedì 6 e sabato 8 gennaio.



Capodanno tra i cetacei - Per quanti vogliono passare la notte di San Silvestro nella suggestiva location dell’Acquario di Genova, torna l’appuntamento con il cenone di Capodanno il 31 dicembre. Il Capodanno all’Acquario ha inizio alle ore 20.00 con la visita libera al percorso espositivo alla scoperta della vita notturna degli abitanti delle vasche. Gli ospiti possono gustarsi il cocktail di benvenuto al piano superiore del Padiglione Cetacei e proseguire la serata con il Gran Cenone e il brindisi di mezzanotte nelle splendide cornici del piano inferiore del Padiglione Cetacei e delle sale Squali e Lamantini.



Dietro le quinte - I più curiosi possono partecipare alle diverse esperienze che l’Acquario di Genova propone come il tour "Dietro le quinte": disponibile tutti i giorni dal 26 dicembre dicembre al 9 gennaio (escluso 1 gennaio) alle 10.30 – 11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30, per scoprire cosa si nasconde dietro le vasche dell’Acquario e i progetti di conservazione e ricerca di alcune specie; "L’esperto con te": disponibile su prenotazione tutti i giorni, un percorso esclusivo e personalizzato per approfondire un tema marino di proprio interesse; gli "A tu per tu con i delfini o con i pinguini" per una full immersion nel mondo di questi straordinari animali, disponibili su prenotazione.



Per maggiori informazioni e disposizioni anticovid: www.acquariodigenova.it