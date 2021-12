Castello di Agropoli: il Babbo Natale più social d'Italia

Infatti l’app internazionale CAMEO, che permette di videochiamare migliaia di vip (attori, sportivi, cantanti) sulla piattaforma ZOOM, dopo aver ricevuto più di 100.000 richieste per contattare il Babbo Natale di Agropoli, ha deciso di consacrarlo quale unico in Italia con cui poter chattare da tutto il mondo. Anche i bambini che non lo potranno incontrare di persona, possono quindi mettersi in contatto con lui, richiederanno un videomessaggio o una diretta digitale.



L’incontro con Babbo Natale - Ma la grande emozione è quella di incontrare Babbo Natale dal vivo nel suggestivo Castello di Agropoli, che si affaccia sul mare e sovrasta il delizioso borgo cilentano. Qui, fino al 6 gennaio 2022, famiglie e bambini saranno ospiti di Babbo Natale, che è tornato appunto nella sua fantastica dimora-laboratorio di 300 metri quadri, costruita in legno all’interno della fortezza.



Elfi danzanti - Babbo Natale è assistito dai suoi elfi danzanti, che accompagneranno gli ospiti tra le favolose stanze della casa: il Polo Nord, la Stanza degli Orologi, la Fabbrica dei giocattoli, l’Ufficio Postale e la Sala del Trono. Qui, i bambini potranno parlare con Babbo Natale e farsi un selfie con lui, scrivere la letterina con i propri desideri ed imbucarla. Gli adulti, oltre ad avere l'occasione di visitare lo stupendo castello di Agropoli addobbato per le festività natalizie, potranno ammirare una ricca mostra di presepi tradizionali. Ad accrescere la magia natalizia, gli alberi all’esterno delle mura del maniero sono stati addobbati a mo’ di giardino incantato.



In sicurezza - Green Pass obbligatorio per i bambini dai 12 anni in su e per gli adulti. Non è necessaria la prenotazione. Inoltre, per chi viene da fuori, può prenotare dal sito della Vera Casa di Babbo Natale un pacchetto ingresso alla Casa di Babbo Natale più un soggiorno nel suggestivo Borgo di Agropoli, animata fino all’Epifania da spettacoli, musica, divertimento, mercatini artigianali.



Per maggiori informazioni: www.laveracasadibabbonatale.it