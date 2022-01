Genova: in mostra i “LEGNI DAMARE” di Maria Grazia Dallera

In passato il legno era l’unico materiale da costruzione navale e l’albero maestro era il simbolo dell’ingegno dei maestri d’ascia che sapevano scegliere il tronco ideale per il giusto pezzo dell’imbarcazione. Le stampe degli antichi velieri sono dedicate a questi maestri, ancora d’esempio per i marinai di oggi.

La mostra, ideata, studiata e realizzata nel corso degli ultimi anni appositamente per il Galata Museo del Mare, aderisce perfettamente alle finalità museali della struttura, da sempre in prima linea per la valorizzazione del mare nei suoi vari aspetti: economico, avventuroso, storico, sempre con occhio attento all’ambiente e all’uso di materiali riciclabili quali il legno.

Maria Grazia Dallera è conosciuta come la “signora degli alberi”: racconta un legno che è materia viva e pulsante, esalta la cultura del suo uso e riuso, come di quello dei materiali naturali per migliorare la qualità della vita. Affronta con semplicità un tema originale; i suoi legni esaltano, in punta di china con delicati accenni di colore, i profumi della terra e del mare ligure. L’artista disegna quasi esclusivamente alberi perché “parlano” di tanti argomenti a chi si ferma ad “ascoltarli”: il suo messaggio è che la cultura e l’arte donano serenità e aiutano a superare le difficoltà.



L’esposizione si apre con la riproduzione di antiche stampe: “San Giorgio l’imbarcadero”, dedicata all’antico porto di Genova, “Darsena”, ubicata dove ora c’è il Galata, le caravelle e la Santa Maria di Colombo. Le immagini sintetizzano la mostra ed esaltano l’amore per una città dalle mille sfaccettature, celebre nella storia per il coraggio, l’ingegno e l’impegno. Il percorso di visita prosegue poi con i disegni degli alberi. Alcune immagini si presentano nei colori usuali; altre, monocromatiche, colgono bene la personalità dell’albero rappresentato. L’imponente cedro non poteva che essere rosso, il caldo castagno ha il cuore marrone, delicatamente blu è il pioppo, il pino è “sempreverde”. Nel mondo sono una trentina le piante utili alla marineria; in mostra si possono vedere le più note del Vecchio Mondo e dieci “strisce di cortecce” per identificarle ed ammirarne le diverse tipologie di screpolature e sfumature ottenute acquarellando fondi di caffè, cacao, the, mallo di noce.

Il manifesto dell’esposizione è il collage di tre opere esposte che il visitatore potrà riconoscere: Il galeone con polena che fa veleggiare la fantasia verso l’avventura, le esplorazioni, i commerci del passato, la quercia e l’abete che ci ricordano che il futuro è nelle risorse naturali, nell’oculato utilizzo e riutilizzo delle stesse. La mostra è accompagnata da catalogo, in collaborazione con Mu.MA e Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione.

Orari Galata Museo del Mare: Fino al 28 febbraio il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato e domenica & festivi dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Per informazioni e prenotazioni: www.galatamuseodelmare.it