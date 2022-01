Alto Adige: capolavori di neve al Dolomiti Snow Festival

Imponenti e bizzarre nelle penombre della sera; così le sculture si ripresentano a dar lustro ai paesi ammantati di neve. Ecco tra le Dolomiti le fantasiose opere artistiche nel più freddo e originale dei materiali che vedranno la luce in occasione dell’ormai tradizionale festival delle sculture in neve di San Candido e San Vigilio.



Dieci gruppi d'artisti - La forma rappresentativa è tanto semplice quanto attrattiva per gli spettatori: negli angoli più suggestivi di entrambe le località verranno approntati dei giganteschi cubi (3x3x3 m) di neve pressata e ghiacciata con acqua. Su questi cubi i 10 gruppi partecipanti daranno libero sfogo alla loro creatività e fantasia realizzando sculture uniche nel loro genere. L’acqua, che grazie alle rigide temperature invernali ghiaccia in un attimo, è l’unico elemento sul quale gli artisti potranno contare per plasmare le sculture con i loro attrezzi.



Scultori europei - Le opere d’arte dovranno essere completate entro i tre giorni previsti e quest’anno gli artisti saranno soltanto europei: quattro squadre italiane, due tedesche, una rispettivamente dalla Gran Bretagna, dalla Svezia e dalla Lettonia. Poi toccherà ai turisti ospiti delle due località e agli abitanti valutarne i pregi e scegliere le migliori.



Statue affidate al gelo - Il Festival si terrà dal 12 al 14 gennaio 2022 a San Vigilio e dal 17 al 19 gennaio 2022 a San Candido. Le sculture in ghiaccio, che potranno essere ammirate anche di sera grazie all’impianto d’illuminazione espressamente realizzato, rimarranno al loro posto fino a quando, con l’approssimarsi della primavera, non si scioglieranno.



Per maggiori informazioni: www.snow-festival.com