Genova: edizione speciale per Natalidea

La manifestazione, posticipata di una settimana rispetto alla data tradizionalei, offre dieci giorni e dieci serate - con apertura pomeridiana e serale in settimana, già dal mattino nei weekend – tutte da dedicare allo shopping natalizio, alla preparazione della tavola delle feste con i prodotti delle tradizioni eno-gastronomiche regionali, a uno spuntino sfizioso da consumare nei take-away, nei self-service e negli street-food, al divertimento per grandi e piccini.



La rassegna, giunta alla ventinovesima edizione, è ospitata nel padiglione Jean Nouvel: tra gli oltre novanta espositori partecipanti spicca la presenza di trenta aziende, commercianti e artigiani della Valpolcevera e del Ponente della città, le aree più penalizzate dal tragico crollo del Ponte Morandi, che presentano le merceologie più svariate: dai dolciumi all’abbigliamento, dai profumi alla bigiotteria e ai gioielli, dall’arredamento ai serramenti e all’immobiliare per arrivare alla biancheria, dalle decorazioni natalizie alle cornici e agli oggetti da regalo, ai prodotti di bellezza e alle cure estetiche. Un’ampia scelta per un regalo di Natale fatto con il cuore, magari per sostenere le aziende che si trovano a fronteggiare le difficoltà a testa alta, accettando la sfida di essere in Fiera e, contemporaneamente, mantenere aperto il punto vendita consueto. Gli stand ospiti, concentrati nel centro del padiglione, sono identificati da una grafica ad hoc.



Nel giorno di inaugurazione, venerdì 14 dicembre, i cancelli aprono alle ore 15. Alle 17 sul palco Family Fun, al centro del padiglione, è in programma un momento di augurio a tutti gli espositori e ai 30 ospiti speciali. Dopo l’esibizione di un gruppo di ballerini junior di Immagine Danza, sul palco sono attesi l’assessore Paola Bordilli e i rappresentanti di Camera di Commercio, Ascom, Confesercenti e CNA insieme ai presidenti dei Civ di Certosa, Sampierdarena e Rolandone. A fare gli onori di casa il presidente di Porto Antico Giorgio Mosci, il direttore generale Alberto Cappato e il responsabile commerciale della Fiera di Genova Rino Surace. Sempre alle 17 Splash e Move Animazione propone per i più piccoli “Christmas Fun” nell’area laboratori, sul palco alle 18 “Christmas Song” con gli allievi del Maestro Fabio Caprile e poi danza non stop, alle 19 con “Emozioni in movimento” a cura di My Dance Asd Genova, alle 20 con la “Christmas Country Dance” di Moonlight Country e alle 21 si chiude con “Crazy Christmas”, protagonista Sherry Cat.



Sul palco di Family Fun e nell’area laboratori, nella parte centrale del padiglione, Cheidea! propone un ricco palinsesto di attività per i bambini e le famiglie, con 57 spettacoli e 16 laboratori. In pedana scuole di danza e associazioni sportive, scuole di canto, spettacoli di magia e teatro. Oltre alle selezioni di “Miss Reginetta d’Italia”, in programma per venerdì 21, sono in calendario laboratori teatrali e circensi per i più piccini, piccole magie, preparazioni di decorazioni natalizie e letterine a Babbo Natale.



Natalidea è aperta nelle giornate di venerdì dalle 15 alle 22.30, nei due fine settimana dalle 10 alle 22.30 (domenica 23 chiusura anticipata alle 20), da lunedì a giovedì dalle 15 alle 21.30. Ingresso gratuito. Tutte le informazioni sul sito: www.natalidea.it