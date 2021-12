Genova, capitale europea del Natale

E a Genova il Natale si gusta anche a tavola, con i piatti della tradizione genovese, dal cappon magro ai Raieu cö u toccu, ovvero i ravioli con il sugo di carne, dal pandolce, nelle sue versioni alta e bassa alla frutta candita e alle tante delizie prodotte dalle antiche cioccolaterie della città. Ma c’è molto altro.



Shopping di qualità - Nei caruggi (gli stretti vicoli del centro storico) “vestiti a festa” si respira una magica atmosfera natalizia, passeggiando alla ricerca di originali idee regalo tra le 43 botteghe storiche, che conservano ancor oggi la tradizione di commercio e di artigianato di qualità della città; oppure soffermandosi tra le bancarelle dei tanti mercatini natalizi, come il Mercatino di San Nicola a Piccapietra, il Mercatino degli artigiani in centro storico, il Mercatale al Porto Antico (Calata Falcone e Borsellino). Fino al 24 dicembre ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, che sarà allestito nel parco di Villa Bombrini. Igloo, sagome di animali del Polo Nord, un bosco incantato, casette rosse in legno trasformeranno il parco in un villaggio nordico.Per i bambini ci sarà l’immancabile cassetta postale dove inviare le proprie letterine da Babbo Natale.Fino al 6 febbraio 2022, in Galleria Mazzini appuntamento con la Fiera del Libro di Natale, con libri di ogni genere, fumetti, dischi e stampe antiche e moderne.



Le Chiese dei Rolli - Lo splendore della Genova rinascimentale e barocca, che si esalta nei Palazzi dei Rolli Patrimonio UNESCO, riempie anche molte chiese della città, impreziosite da opere d’arte straordinarie commissionate dalle stesse famiglie che, in quegli anni, realizzavano i grandi palazzi nobiliari e raccoglievano collezioni d’arte impressionanti. Dopo l’esperienza dello scorso Natale, ritorna Le Chiese dei Rolli: un nuovo viaggio alla scoperta dei più affascinanti luoghi sacri di Genova, con visite in presenza condotte dai Divulgatori Scientifici e nuovi video inediti, per immergerci fra i tesori di chiese magari meno note, ma sempre ricchissime di arte, cultura, devozione. Da Natale saranno online i nuovi video inediti; dal 27 dicembre al 5 gennaio partiranno le visite in presenza, su prenotazione e in piena sicurezza.



Presepi storico artistici - Pochi sanno che la tradizione presepiale genovese risale agli inizi del XVII secolo e si sviluppa a tal punto da far sì che Genova si affermi, accanto a Napoli, come uno dei centri più attivi nella produzione di figure da presepe. A Palazzo Rosso – Musei di Strada Nuova, saranno allestite due scene presepiali: la Presentazione di Gesù al Tempio e la Fuga in Egitto, con le belle figure storiche del Museo Luxoro. Il presepe sarà visibile solo dall’esterno, su Via Garibaldi. Presso il Palazzo della Regione Liguria sarà allestita la scena dell’Adorazione dei Magi (anche questa visibile solo dall’esterno), le cui figure provengono dalla chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Staglieno. Tra i presepi più suggestivi è il presepe del Santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara, detto “La Madonnetta”, presenta un centinaio di sculture lignee o in costume d’epoca (databili dal XVII al XVIII secolo) in un’ambientazione scenografica della Genova antica.



Carillon vivente e Mabò Band - Un incredibile Carillon vivente e una divertente band: spettacoli, curiosi e originali, nelle vie della città, per mandare a tutti un messaggio di auguri. Il Carillon Vivente girerà per i quartieri di Genova: un pianoforte munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù! Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi… itinerante. Fino a Natale la Mabò Band rallegrerà grandi e piccini con il suo divertente spettacolo d’improvvisazione comico/musicale itinerante.



Le mostre - Fino al 20 febbraio a Palazzo Ducale sarà allestita la mostra “Escher” la più grande e completa mostra antologica dedicata al grande genio olandese Maurits Cornelis Escher, oggi uno degli artisti più amati a livello globale e i cui mondi impossibili sono entrati nell’immaginario collettivo rendendolo una vera icona del mondo dell’arte moderna. Partendo dalle opere di impronta Art-Nouveau risalenti al periodo della formazione presso la scuola di Jessurun de Mesquita, la mostra pone l’accento sul periodo del viaggio italiano di Escher. Fino al 13 marzo 2022, presso la Loggia degli Abati di Palazzo Ducale sarà ospitata la mostra “Pier Paolo Pasolini – Non mi lascio commuovere dalle fotografie”. Fino al 20 marzo 2022 nel Sottoporticato di Palazzo Ducale sarà possibile visitare la mostra “Hugo Pratt. Da Genova ai Mari del Sud” che ha reso Corto Maltese un’icona del viaggio, della libertà e del rispetto delle culture incontrate. L’esposizione presenta oltre 200 pezzi originali tra tavole e acquerelli.



Spettacoli e concerti - Genova offre un Natale più spettacolare che mai. In cartellone, al Teatro Carlo Felice: “La Vedova allegra” (dal 30 dicembre al 2 gennaio e il 5 gennaio 2022) un grande classico del Novecento; il concerto di Massimo Ranieri (4 gennaio 2022), tappa del tour “Sogno e son desto 500 volte”, Al Politeama Genovese va in scena “Il marito invisibile” di Edoardo Erba (21 e il 22 dicembre); “Eleganzissima (23 dicembre), recital scritto e interpretato da Drusilla Foer; Babbi di Natale” (26 dicembre) con gli 8 artisti del collettivo comico composto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Daniele Raco e Daniele Ronchetti e il tradizionale appuntamento di Capodanno con Maurizio Lastrico e il suo “Made in S. Olcese (The Suinicon Valley)” (31 dicembre 2021 e dal 2 al 4 gennaio 2022). Tra gli spettacoli in programma al Teatro Nazionale di Genova, Smashed (29 dicembre 2021), uno dei più noti capolavori espressi nella giocoleria contemporanea internazionale.



Per maggiori informazioni: www.visitgenoa.it