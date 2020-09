Genova: appuntamento con il Salone Nautico Internazionale

Prende il via a Genova giovedì 1° ottobre l’edizione numero 60 del Salone Nautico Internazionale , in programma fino a martedì 6, con un forte segnale di responsabilità sociale, determinazione, volontà e saper fare italiani. Dopo la costruzione record di Ponte San Giorgio, ritorna il tradizionale appuntamento con il meglio del mondo internazionale della nautica in un layout espositivo completamente rinnovato per garantire la massima sicurezza anti-Covid: i circa 200mila metri quadri di esposizione sono quasi interamente all’aperto; sono garantiti da 4 a 6 metri di larghezza minima su tutti i corridoi, con l’inserimento di percorsi differenziati; sono state ideate e realizzate nuove strutture galleggianti per il posizionamento degli stand degli espositori, per favorire ulteriormente la gestione dei flussi.

Il protocollo messo in atto è ancora più rigoroso di quello indicato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra le procedure adottate per mettere in sicurezza l’evento una piattaforma gestionale dedicata all’acquisto dei biglietti di ingresso, in vendita esclusivamente online, con l’indicazione dei giorni di visita, la prenotazione dei parcheggi, le telecamere ad ampio raggio per lo screening della temperatura prima dell’accesso, gli ingressi con termoscanner per il controllo individuale e automatizzato ai varchi.

La festa della nautica può quindi cominciare e svolgersi in serenità per visitatori ed espositori. Il meglio del mercato internazionale si riunisce in una grande festa dedicata al mare e ai modi più glam di goderselo. Quest’anno, le due ammiraglie del Salone Nautico, ovvero le imbarcazioni più grandi di questa edizione, sono il Benetti 40 metri per le barche a motore e, per la vela, il Mylius 80 di Mylius Yachts con i suoi 25 metri di lunghezza.

Tra gli espositori, sono presenti tutti i principali cantieri, italiani ed esteri, che hanno partecipato all’edizione 2019, con alcune novità. Tra i nomi di primo piano della nautica mondiale spiccano: per le imbarcazioni a motore, Amer Yachts, Arcadia, Azimut Benetti, Bluegame, Boston, Canados, Cayman Yachts Axopar, Fiart, Fijord, Galeon, Gruppo FIPA, Invictus, Menorquin, Pardo, Patrone, Prestige, Princess, Rio Yachts, Rizzardi, Sanlorenzo, Sciallino, Sealine, Sessa Marine, Solaris Power, Sundeck, Sunseeker, VanDutch.

Tra le nuove presenze 2020: Antonini Navi, Arcadia, Cantiere Franchini, Cetera, Comitti, De Antonio Yachts, Delphia, Evo Yachts, Explorer Yacht Gulf Craft, Fabbrica Italiana Motoscafi, Gruppo Ferretti con la FSD – Ferretti Security Division, Nadir Yachts, Sea Infinity Yachts, Sea Ray, Steeler Yachts, Terranova Yachts.

Per la vela saranno presenti Bavaria, Beneteau, Dehler, Discovery Yacht, Dufour, Elan, Eleva Yachts, Grand Soleil, Hanse, Jeanneau, Kufner, Mylius Yachts, Nautor’s Swan, Salona, Schmidt & Partner, Solaris Yachts e Vismara.

Il Salone Nautico rappresenta da sempre anche il momento per fare il punto sui valori e sulle sfide del settore, con un’intensa attività organizzativa di convegni istituzionali, seminari, tavole rotonde, eventi collaterali svolta dall’Associazione di categoria. Qui ricordiamo solo il convegno inaugurale, in programma giovedì 1 ottobre, giornata di apertura della manifestazione, “60 anni di Nautico: un ponte sul futuro”, in calendario alle ore 11.00 nella Terrazza del Padiglione Blu.

Partner istituzionali del 60° Salone Nautico sono Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, ICE- AGENZIA, Comune di Genova, The Ocean Race Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria.

Il 60° Salone Nautico è aperto al pubblico da giovedì 1 ottobre a martedì 6 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 18:30. L’accesso per il pubblico è in Piazzale Kennedy,1 – 16129 Genova (GE)

Il biglietto si può acquistare esclusivamente online al link: https://shop.salonenautico.com/it Ingresso Intero – 18,00 € + 1,00 €di prevendita

Informazioni: sito Internet https://salonenautico.com.