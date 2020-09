L’iniziativa di INTERNI si ispira alla prima Designer’s Week Milano, ideata da Gilda Bojardi nel 1990, quando per ragioni organizzative non si svolse a settembre il Salone del Mobile. In quell’anno il magazine stimolò e coordinò gli eventi di un centinaio di showroom e gallerie creando le basi per lo sviluppo del FuoriSalone. Trent’anni dopo, INTERNI riaccende lo spirito creativo di Milano, diffondendo e amplificando progetti, opinioni, storie, prodotti, idee e persone che le generano attraverso un articolato sistema di comunicazione che prevede:



- La guida con il calendario di tutti gli eventi della Designer’s Week Milano in versione cartacea (distribuita presso gli showroom e in edicola con il magazine) e digitale consultabile con ogni device e arricchita da fotogallery e video;

- Interni Design Journal che per l’occasione diventa quotidiano con approfondimenti e filmati e che verrà veicolato attraverso un sistema di newsletter giornaliere che serviranno anche da save the date per tutti gli appuntamenti;

- Potenziamento di tutte le attività social anche grazie a contenuti realizzati da architetti, progettisti e influencer di fama nazionale e internazionale che invitano alla INTERNI Designer’s Week attraverso i profili Instagram e Facebook della rivista;

- Il Meeting Point INTERNI, allestito nella sede dell'Istituto Marangoni Milano Design School (via Cerva 24) che ospiterà i talk e le interviste sul futuro del design (visibili a tutti on line e per un pubblico selezionato e ristretto on site).



Sono in calendario tredici giorni di incontri, interviste, dibattiti reali e virtuali, per discutere del futuro del design. Un'occasione per presentare opinioni, storie, progetti, prodotti e idee con i protagonisti. Benefit Corporation, Home Experience, Contract, Life Cycle, Movers, Food, Heritage, Designing Care, Making, Company, Health, Light e Surface questi e altri ancora i temi affrontati dalle più autorevoli voci nel campo dell’architettura e del design nazionale e internazionale. Tra i contributi: Carlo Colombo, Michele De Lucchi, Ferruccio Laviani , MAD Architects, Ico Migliore, Roberto Palomba, Carlo Ratti, Marcel Wanders, Massimo Iosa Ghini, Lorenzo Palmeri, Patricia Urquiola.



Nell'ambito di “Milano Design City”, tra gli eventi più importanti, ricordiamo l'inaugurazione di INTERNI Designer's Week, che si terrà venerdì 2 ottobre nei suggestivi spazi delle Gallerie d’Italia in Piazza della Scala (via Manzoni 10), sede anche del talk organizzato da Audi dal titolo Change your view, change your way (su invito). Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, si confronterà con designer, architetti e scrittori sull’evoluzione della mobilità in un contesto sociale in straordinaria trasformazione. Ridisegnare la realtà mettendo la persona al centro del progresso tecnologico diviene imperativo nelle scelte di un brand consapevole. Da qui, la ricerca di Audi per evolvere l’interazione fra l’uomo e l’ecosistema attraverso nuove soluzioni.

“Dopo il lockdown e l’annullamento di tutti gli appuntamenti fieristici di settore, il Sistema Design Italia riparte dalla creatività, dalla produzione e dalla comunicazione”, spiega Gilda Bojardi, Direttrice di INTERNI. “Il Comune di Milano si è fatto promotore di questa volontà di ripresa animando il secondo semestre milanese con una manifestazione urbana dedicata proprio alla cultura del progetto e dell’innovazione, con un focus sui vari aspetti della sostenibilità, mettendo in evidenza il ruolo propulsore della nostra città nella fase di rinascita di questo anomalo 2020”.

Main partner dell’iniziativa AUDI ed ENI.



Tutti i dibattiti saranno online su www.internimagazine.it/designjournal a partire dalle ore 20.00 del giorno stesso.