Milano in musica con Fuorisalone Design City e UpTown District 

Cornice dell’evento è il parco UpTown, a fianco di Cascina Merlata, una delle più antiche cascine meneghine, nel cuore del primo smart district di Milano, tra prati verdi, alberi e moderni grattacieli. Oltre alla musica, gli spettatori potranno apprezzare i meravigliosi colori del crepuscolo e lo skyline delle Alpi lombarde e piemontesi, per un momento di relax, divertimento e cultura in totale sicurezza. La scelta del repertorio è maturata all’interno di questo scenario, che nei primi giorni d’autunno si pone a cavallo tra descrittivismo e introspezione. “Le stagioni” di Vivaldi e Piazzolla infatti raccontano due mondi lontani: tanto la musica del Prete Rosso è descrittiva e racconta il rapporto tra uomo e natura, quanto quella dell’argentino Piazzolla presenta una visione introspettiva del mondo, intrisa della nostalgia di tango, jazz e bossa nova.

Il Parco è una location ampia, immersa nella natura, capace di offrire molti posti a sedere rispettando le distanze di sicurezza ed un confortevole spazio all’aperto dove il pubblico potrà disporsi liberamente senza pericolo di assembramenti. La partecipazione sarà aperta al pubblico previa prenotazione obbligatoria con una donazione minima a partire da 5 euro che sarà interamente devoluta al FAI delegazione di Milano, la realtà nazionale che si prende cura del patrimonio artistico italiano e del suo paesaggio.

Due le modalità per partecipare all’evento: sarà possibile prenotare un posto in platea, per apprezzare l’orchestra nel cuore del parco, oppure iscriversi per vivere il concerto in diretta streaming su Fuorisalone TV, anche in caso di maltempo. Apertura ingressi dalle ore 18, inizio concerto alle ore 18.30.

“In un momento così delicato per Milano e per il paese, siamo orgogliosi di poter ospitare un evento dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, di alto profilo culturale e aggregativo” afferma il Presidente di EuroMilano Prof. Luigi Borrè. “Il distretto di UpTown, con le sue caratteristiche innovative, gli ampi spazi verdi, l’attenzione alle persone, alle famiglie, alla salute ed al benessere conferma il suo enorme potenziale per la città di Milano e diventa una delle centralità da cui lo sviluppo del paese può trarre nuovo slancio mettendo al centro, grazie alla partnership con LaVerdi e il Fai, la bellezza, la cultura e un approccio sostenibile e attento al paesaggio nella loro accezione più ampia”.

“L’innovazione e l’attenzione al patrimonio artistico, culturale e naturale sono priorità della Delegazione di Milano” - spiega Piergiacomo Mion, Capo Delegazione FAI di Milano - “La città con i suoi quartieri e le sue tante sfaccettature offre importanti possibilità di sviluppo e aggregazione, siamo quindi contenti di poter partecipare alla ripartenza di Milano e della sua vita culturale”.

Per partecipare

https://orchestralaverdiliveuptown.eventbrite.it

