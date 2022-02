Genova, al via Antiqua, Mostra Mercato di Arte Antica

Si apre nel segno della fiducia e dell’ottimismo la 31^ edizione di Antiqua , Mostra Mercato di Arte Antica , in programma ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova da sabato 5 febbraio a domenica 13 . Il fil rouge della manifestazione è “ Fiori in arte ”, in attesa dell’imminente 12° edizione di Euroflora. In esposizione arredi di epoca, sculture, tappeti pregiati, dipinti e ancora gioielli, ceramiche, vetri artistici e molto altro.

Per celebrare l’edizione 2022 di Euroflora, le floralies in programma nei Parchi e nei Musei di Nervi dal 23 aprile all’8 maggio, Antiqua 2022 propone “Fiori in arte”, un tema che si sviluppa su tutto il percorso espositivo e nell’atrio d’onore con una rassegna di pezzi provenienti dal patrimonio artistico di Banca Carige e le dimostrazioni di composizioni floreali organizzate dall’Ente Decorazione Floreale Amatori di Genova, socio fondatore della World Association of Flowers Arrangers e da sempre presente nelle principali competizioni internazionali del settore.

L’ossatura della manifestazione è costituita come di consueto da pezzi pregiati di arredo di alta epoca, sculture lignee e in marmo, tappeti preziosi, dipinti a partire dal Seicento con un excursus nella pittura ligure del XIX e XX secolo, argenti e gioielli, ceramiche, vetri artistici, libri e stampe. Le opere a soggetto floreale presenti in mostra sono indicate da bolli sulla pavimentazione e targhe in plexiglas con il logo di “Fiori in arte Aspettando Euroflora”

Tra gli arredi in esposizione spiccano un cassettone a tre cassetti con il motivo del cuore, Barocchetto genovese della metà del XVIII secolo; della stessa epoca e sempre di manifattura genovese un doppio corpo o trumeau Luigi XV di forma mossa a quadrifogli, cimasa in rame; un tavolo da gioco Luigi XIV a doppio ripiano in palissandro e legno di viola.

Ampia la scelta di dipinti, tra cui l“Omaggio floreale alla costruzione del Molo Nuovo alla Lanterna” di Stefano Camogli (Genova 1619/20 1690); “L’Arca di Noé dopo il diluvio" della bottega di Bernardino Campi (Reggio Emilia 1520-1571); “Riconciliazione di Labano con Giacobbe” di Giovanni Andrea De Ferrari (Genova 1598-1669) e molti altri.

Banca Carige conferma lo stretto rapporto di collaborazione con Antiqua e Porto Antico presentando in occasione di questa XXXI Edizione la mostra “Quando l’arte…fiorisce: capolavori dalle Collezioni di Banca Carige”. Una selezione di opere liguri che affrontano la tematica floreale e la sua diversa lettura nell’arte nel corso dei secoli. Sono esposte alcune opere di importanti artisti come Rubaldo Merello o Raimondo Sirotti, ma anche preziose ceramiche del ‘700 delle manifatture savonesi.

La 31^ edizione di Antiqua è organizzata da Porto Antico di Genova Spa, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Genova. Gli orari di apertura sono da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio dalle 14 alle 20; nei due finesettimana dalle 10 alle 20.

Info: www.antiquagenova.it